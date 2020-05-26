По три игрока БАТЭ и «Шахтера» вошли в сборную 10-го тура чемпионата Беларуси

В число 11 лучших футболистов минувшего тура вошли борисовчане Павел Нехайчик, Станислав Драгун и Егор Филипенко, солигорскую дружину представляют Роман Бегунов, Никола Антич и Дмитрий Подстрелов, признанный лучшим игроком этого тура. Кроме них в команду включены Игорь Довгялло («Городея»), Евгений Юдчиц, Даниил Мирошников (оба — «Энергетик-БГУ», Минск), Валерий Жуковский («Неман», Гродно) и Френсис Нар («Славия», Мозырь).

Результаты матчей 10-го тура: «Динамо» (Брест) — БАТЭ — 1:3, «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1, «Славия» — «Городея — 1:1, «Шахтер» — «Белшина» (Бобруйск) — 4:0, «Слуцк» — «Рух» (Брест) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» — 1:2, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:1. Встреча между «Смолевичами» и «Минском» перенесена на более поздний срок.

Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 22 очка, на балл меньше у «Энергетика-БГУ», по 18 очков у «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗа». Лучшим бомбардиром является узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший семь мячей.