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21:49 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» победила «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 26 мая. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч на 43-й минуте забил ударом из-за пределов штрафной полузащитник Йозуа Киммих.

Капитан «Баварии» голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона. Перешедший в «Боруссию» зимой 19-летний форвард Эрлинг Холанд был заменен на 72-й минуте встречи из-за повреждения. За 11 матчей в Бундеслиге он забил 10 мячей.

Оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. «Баварии» удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.

«Бавария» упрочила лидерство в чемпионате страны. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали в 28 матчах 64 очка, «Боруссия» идет второй с 57 очками в активе. В следующем туре «Бавария» встретится 30 мая дома с «Фортуной», «Боруссия» на следующий день сыграет в гостях с «Падерборном».

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Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 2826.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврХанс-Дитер Флик
Голы
Джошуа Киммих43′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Мануэль Нойер
5Ашраф Хакими
5Бенжамен Павар
15Матс Хуммельс
13′
27Давид Алаба
16Мануэль Аканджи
32Джошуа Киммих
13Рафаэл Геррейру
18Леон Горецка
23Торган Азар
19Альфонсо Дэйвис
74′
26Лукаш Пищек
80′
25Томас Мюллер
66′
10Марио Гетце
9Роберт Левандовски
6Томас Дилэйни
45′
17Джером Боатенг
85′
7Джейдон Санчо
21Люка Эрнандез
8Махмуд Дахуд
67′85′
22Серж Гнабри
87′
28Аксель Витсель
8Хави Мартинес
19Юлиан Брандт
45′
29Кингсли Коман
73′
27Эмре Джан
14Иван Перишич
17Эрлин Бреут Холанн
72′
32Джованни Рейна
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
9Фолы15
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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