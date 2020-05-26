«Бавария» победила «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Источник: AFP 2020

Единственный мяч на 43-й минуте забил ударом из-за пределов штрафной полузащитник Йозуа Киммих.

Капитан «Баварии» голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона. Перешедший в «Боруссию» зимой 19-летний форвард Эрлинг Холанд был заменен на 72-й минуте встречи из-за повреждения. За 11 матчей в Бундеслиге он забил 10 мячей.

Оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. «Баварии» удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.

«Бавария» упрочила лидерство в чемпионате страны. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали в 28 матчах 64 очка, «Боруссия» идет второй с 57 очками в активе. В следующем туре «Бавария» встретится 30 мая дома с «Фортуной», «Боруссия» на следующий день сыграет в гостях с «Падерборном».

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