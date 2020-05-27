Неверкузен. «Вольфсбург» открыл «Баварии» дорогу к чемпионству

Источник: Спорт-Экспресс

Флик идет по пути Гвардьолы

«Боруссия» Д — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Киммих, 43.

Эту «Баварию» не удержать. Похоже, команда из Мюнхена оформит восьмой чемпионский титул подряд. Победа дортмундской «Боруссии» в бундеслиге в 2012 году кажется событием из какой-то прошлой жизни, настолько давно это было. В принципе, «Бавария» вполне способна замахнуться на три трофея. Она вышла в полуфинал Кубка Германии, где 9 июня сыграет с проблемным «Айнтрахтом». Конечно, неизвестно, что в итоге будет с Лигой чемпионов, когда и как она будет доиграна, но очевидно, что мюнхенцы и там будут фаворитами.

Ханси Флик в первых своих 18 матчах во главе «Баварии» в бундеслиге одержал 15 побед. Такое удавалось только Хосепу Гвардьоле, которому Флик, к слову, помогал. И сейчас уже кажется странным, что поначалу он рассматривался как временная фигура, а в Мюнхен все сватали главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.

Пожалуй, символично, что 400-й матч в бундеслиге голкипера и капитана «Баварии» Нойера пришелся на игру, в которой, по сути, решалась судьба титула. И что он провел встречу «на ноль», выручив в концовке после опасного дальнего удара Дахуда.

«Боруссия», в принципе, провела хороший матч, но сейчас «Бавария» находится в своей лиге, пребывая там в гордом одиночестве.

Ну, а гол Киммиха — шедевр. Показывающий, что он очень умный игрок. «Перед матчем мы говорили, что Бюрки часто выходит довольно далеко из ворот, и что можно этим воспользоваться. Без сомнения, это самый красивый гол в моей карьере, и такой важный», — сказал Киммих после матча.

Странный ДНК «Байера»

«Байер» — «Вольфсбург» — 1:4 (0:1)

Голы: Понграчич, 43 (0:1). Арнольд, 64 (0:2). Штеффен, 68 (0:3). Понграчич, 75 (0:4). Баумгартлингер, 85 (1:4).

«Байер» все нахваливали и до коронавирусной паузы, и по итогам двух сыгранных уже после рестарта туров. По делу — команда показывала отличный футбол. И даже записали в конкуренты «Баварии» в борьбе за чемпионство. А вот это уже напрасно. Потому что стоит только «Байеру» приблизиться к титулу, пусть даже со множеством оговорок, как он тут же допускает осечку. Кажется, такие провалы заложены в ДНК клуба.

Самый, конечно, памятный эпизод произошел в 2000 году. Тогда в последнем туре шедшему на первом месте «Байеру» достаточно было ничьей в матче с командой со смешным названием «Унтерхахинг», которой ничего уже не было нужно. Но случилось поражение — 0:2. И титул уплыл к «Баварии».

Два года спустя, в 2002-м, «Байер» лидировал большую часть чемпионата, но в предпоследнем туре проиграл боровшемуся за выживание «Нюрнбергу» и пропустил вперед «Боруссию» Д, которая в итоге своего не упустила. После чего клуб из Леверкузена получил обидное прозвище Неверкузен — от английского слова never, что в переводе значит «никогда». Все так, ни одного титула «Байер» до сих пор не выиграл. В этом сезоне, шансы, правда, еще есть. Не в чемпионате, тут после разгрома от «Вольфсбурга» все понятно, но в Кубке, где команда Петера Боса вышла в полуфинал — там ее ждет «Саарбрюккен».

«Вольфсбург» переиграл «Байер» образцово-показательно, поймав хозяев на высокой линии обороны. И, конечно, на исполнении «стандартов»: дважды голами обернулась комбинация «навес Арнольда — удар головой Понграчича». И если бы не вратарь «Байера» Лукаш Храдецки, все могло закончиться еще плачевнее.

Зато задумка с огромными полотнищами с портретами, закрывающими пустые трибуны во время матча, смотрелась симпатично. Хотя, конечно, больше удручают не свободные кресла, а тишина и гулкое эхо от рабочего подсказа футболистов друг другу.

Учитывая, что еще и менхенгладбахская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Вердером», чемпионскую гонку можно считать окончательно закрытой. Зато борьба за места со 2-го по 4-е будет яростной, и кто-то один из компании двух «Боруссий», «Байера» и «Лейпцига» окажется лишним.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Байера» в матче 29-го тура с «Фрайбургом», равен 1,75. У «Падерборна» в игре с дортмундской «Боруссией» немного шансов: коэффициент на его победу — 8,25.

«Вердер» — «Боруссия» М — 0:0.