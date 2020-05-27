«Реал» больше не будет объявлять о продлении контрактов с игроками

Издание указывает, что клуб уже продлил контракт с полузащитником команды Каземиру. Соглашение рассчитано до лета 2023. Но официально об этом объявлено не было.

Сообщается, что руководство клуба приняло такое решение, чтобы избежать разглашения деталей контрактов в прессе. Такая политика «Реала» не указана в официальных документах, но руководители клуба достигли договоренности, что новости о контрактах не станут достоянием СМИ.