Руководство чемпионата Англии по футболу разрешило клубам проводить контактные тренировки
ТАСС, 27 мая. Руководство Английской
ТАСС, 27 мая. Руководство Английской
Клубы единогласно проголосовали за это решение, которое ознаменовало начало второго этапа возобновления чемпионата Англии, приостановленного
Регламент организации тренировок на втором этапе был согласован с командами, Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) и правительством Великобритании. Игроки и персонал команд будут обязаны проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.
18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.