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17:02 (мск), источник: ТАСС

Руководство чемпионата Англии по футболу разрешило клубам проводить контактные тренировки

ТАСС, 27 мая. Руководство Английской премьер-лиги разрешило командам проводить контактные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2020

Клубы единогласно проголосовали за это решение, которое ознаменовало начало второго этапа возобновления чемпионата Англии, приостановленного из-за пандемии коронавируса 13 марта. Клубам разрешено проводить групповые контактные тренировки, но при этом рекомендуется сводить контакты к минимуму. С 19 мая были разрешены индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.

Регламент организации тренировок на втором этапе был согласован с командами, Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) и правительством Великобритании. Игроки и персонал команд будут обязаны проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.

18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.

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