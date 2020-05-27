Названа дата ухода казахстанца Меркеля из европейского клуба

«Мауро Жуниор, Мо Осман и Александр Меркель покинут “Хераклес” уже в эту пятницу. Никаких прощальных вечеринок — просто помашем и попрощаемся с ними. Арендованный Мауро вернется в “ПСВ”, в то время как Осман и Меркель будут искать себе новый клуб», — пишет нидерландское СМИ.