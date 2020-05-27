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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Названа дата ухода казахстанца Меркеля из европейского клуба

28-летний казахстанский футболист Александр Меркель покинет нидерландский «Хераклес», сообщает tubantia.nl.

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Источник: AP 2020

По данным издания, игрок попрощается с клубом в пятницу, 29 мая.

«Мауро Жуниор, Мо Осман и Александр Меркель покинут “Хераклес” уже в эту пятницу. Никаких прощальных вечеринок — просто помашем и попрощаемся с ними. Арендованный Мауро вернется в “ПСВ”, в то время как Осман и Меркель будут искать себе новый клуб», — пишет нидерландское СМИ.

Отметим, что ранее появилась информация об интересе к Меркелю из России. Также стало известно, что он не готов отказываться от немецкого паспорта ради сборной Казахстана и РПЛ.

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