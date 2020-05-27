Названа дата ухода казахстанца Меркеля из европейского клуба
28-летний казахстанский футболист Александр Меркель покинет нидерландский «Хераклес», сообщает tubantia.nl.
28-летний казахстанский футболист Александр Меркель покинет нидерландский «Хераклес», сообщает tubantia.nl.
По данным издания, игрок попрощается с клубом в пятницу, 29 мая.
«Мауро Жуниор, Мо Осман и Александр Меркель покинут “Хераклес” уже в эту пятницу. Никаких прощальных вечеринок — просто помашем и попрощаемся с ними. Арендованный Мауро вернется в “ПСВ”, в то время как Осман и Меркель будут искать себе новый клуб», — пишет нидерландское СМИ.
Отметим, что ранее появилась информация об интересе к Меркелю из России. Также стало известно, что он не готов отказываться от немецкого паспорта ради сборной Казахстана и РПЛ.