«Тащи сюда свой зад и утопи их!» Скандальная история создания АПЛ
Ровно 28 лет назад, 27 мая 1992 года, была образована английская
Ровно 28 лет назад, 27 мая 1992 года, была образована английская
Возникновение
На самом деле даже в Англии нет единого мнения на этот счет.
Всем им остается только вздыхать о временах, когда клубы отдавали 20 процентов билетной выручки гостевой команде, и это было нормой. А когда в 1965 году ВВС заплатило 5 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы показывать обзоры матчей в программе Match of the Day, сумма была поровну поделена между всеми 92 клубами из футбольной лиги — по 50 фунтов каждому.
Слишком много всего накопилось за минувшее десятилетие и слишком много сошлось в одной точке. С одной стороны, трагедия «Хилсборо» в 1989-м, ставшая символом всех проблем 1980-х, и последовавший за этим правительственный акт лорда Тэйлора, который в числе прочего обязывал клубы перестроить и модернизировать стадионы. С другой — выступление сборной Англии на ЧМ-1990, которое заставило страну снова повернуться лицом к футболу. Отличная игра, близость трофея, слезы Пола Гаскойна и ставшая суперхитом песня World in Motion от группы New Order — все это дало надежду, и пробудило утраченный было интерес к игре.
И, конечно, люди. В 1980-е в руководство ряда больших клубов пришли люди, которые поняли, что на футболе можно зарабатывать и хотели это делать — Мартин Эдвардс в «Манчестер Юнайтед», Дэвид Дейн в «Арсенале», Ирвинг Шолар в «Тоттенхэме». И, конечно, Грег Дайк — тогдашний руководитель ITV Sport, спортивного подразделения телекомпании, бывшей наряду с ВВС главным бесплатным вещателем в стране.
Так что все снова возвращается к деньгам. Прежде всего, от телевидения.
Дайк видел в футболе потенциал и хотел купить для ITV отдельно права на показ матчей так называемой «большой пятерки» — самых исторически значимых и популярных клубов («МЮ», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Эвертон»). Именно тогда зашла речь о суперлиге, куда вошли бы 10 команд. Тем более что Дейн внимательно следил за спортивной индустрией в США, видел, как она развивается, и хотел следовать ее примерам, а не плыть в русле традиций.
Это стремление, кстати, осталось. Когда в 2016 году АПЛ по истечении контракта с одним из банков отказалась от титульного спонсора, то в лиге мотивировали это тем, что по примеру американских лиг хотят иметь «чистый бренд», и с тех пор придерживаются этой стратегии. Хотя до того титульного партнера не было только в первом сезоне. Начиналось же все с четырехлетнего контракта на 12 миллионов фунтов с пивоварами — тогда это была рекордная сделка в британском спорте. Последнее же соглашение с банком было уже в 10 раз больше — на 120 миллионов фунтов на три года.
Возвращаясь в 1988-й — лига была в ужасе, равно как и небольшие клубы. В итоге раскола удалось избежать. ITV купила права на четыре года за 44 миллиона фунтов, клубы высшего дивизиона получали уже 75% от суммы, плюс матчи стали назначаться на 17.00 воскресенья, что было удобно ТВ и чего не было раньше.
«Я тогда купил всю футбольную лигу за сумму, которую теперь платят за один матч. И за это меня еще долго поливали дерьмом на ITV — мол, слишком переплатил», — вспоминал спустя много лет Дайк в интервью The Guardian.
«Мы ужинали, и я сказал: “Второй раз мы уже не провернем такую сделку. Лига куда лучше организована. Если мы не получим такой же контракт, что будем делать?” И тут Дейн сказал: “Пришло время отделяться”», — вспоминал Дайк.
И тут снова приходится вспомнить о сошедшихся в одной точке обстоятельствах. В то время Футбольная ассоциация находилась в состоянии холодной войны с лигой — они делили сферы влияния, к тому же яблоком раздора была сборная. Дейн и руководитель «Ливерпуля» Ноэль Уайт начали переговоры с ФА.
Второго человека в федерации Грэма Келли идея заинтересовала. Началась работа. Алекс Флинн из одного рекламного и консалтингового агентства начал работу над проектом. Одной из его частей было то, что в
Небольшие клубы боялись оказаться в секвестированной четверке и не попасть в новую лигу. Однако тогдашний глава ФА Берт Милличип сказал: «Это ваша лига, вы и решайте». Да еще и предложил соседний
Именно тогда и была учреждена
Как оказалось, новая структура идеально подходила для наступающей эпохи, когда именно ТВ станет главным способом потребления спортивного контента, а сам спорт плавно вольется в индустрию развлечений.
Но помимо поведения ФА есть еще одно обстоятельство, без которого не было бы нынешнего успеха — Sky. Ведь одним из инициаторов и двигателей процесса был Дайк и ITV. Но все изменил Рик Перри — человек из известной консалтинговой компании, который был эмиссаром между ФА и «большой пятеркой» и стал первым председателем АПЛ.
«Отношения со Sky — ключевая причина успеха
При том что это не было очевидным решением. Sky запустился в Великобритании в 1989-м, и поначалу это был провал — за три года компания накопила почти два миллиарда долгов. Но Перри
Перри тут же набрал Чисхолму, а тот позвонил в
Было принято предложение Sky — 304 миллиона на пять лет, 60 матчей за сезон в прямом эфире и обещание вернуть обзоры игр в Match of the Day на ВВС. 14 голосов против 6, причем против высказалась вся «большая пятерка», у которой были тесные отношения с Дайком.
«Я был немного наивен в то время. Потому что на
14 августа 1992 года на Sky прошла первая трансляция — «Ливерпуль» против «Ноттингема».
Эффект ЧМ-1990 все еще действовал. Люди хотели смотреть футбол. После доклада лорда Тэйлора все стадионы оборудовали креслами, и там стало безопасно, пусть в докладе и не рекомендовалось повышать цены на билеты, что клубы делали все 28 лет. В 1995-м случилось «дело Босмана», изменившее весь футбол, и в Англию потекли иностранцы. Эрик Кантона и «класс 92» у «Манчестер Юнайтед».
Практически идеальный шторм, в котором совпало все. Как результат — 5,4 миллиарда фунтов доходов в сезоне-2018/19. Показатели, которые и не снились в 1992-м.
Дмитрий Гирин