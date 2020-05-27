«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога (Sky Sport)
Новый игрок в «Юве»?
Новый игрок в «Юве»?
Sky Sport запускает трансферные новости, которые могут оказаться настоящей бомбой.
«Ювентус», похоже, готов сделать предложение «Сассуоло» по поводу Жереми Бога.
«Челси» не будет выкупать игрока (у них было право первоочередного выкупа, от которого «пенсы» отказались), и «Юве» готов нанести «удар», чтобы получить футболиста.
В этом году Бога провел отличный сезон с «Сассуоло», 25 раз выходя на поле, он забил 8 голов и отдал 4 передачи, показав явный рост по сравнению с прошлым сезоном.
Рыночная стоимость Жереми составляет 16 миллионов евро, но «Ювентус» мог бы использовать