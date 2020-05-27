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20:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога (Sky Sport)

Новый игрок в «Юве»?

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Источник: AP 2020

Sky Sport запускает трансферные новости, которые могут оказаться настоящей бомбой.

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«Ювентус», похоже, готов сделать предложение «Сассуоло» по поводу Жереми Бога.

«Челси» не будет выкупать игрока (у них было право первоочередного выкупа, от которого «пенсы» отказались), и «Юве» готов нанести «удар», чтобы получить футболиста.

В этом году Бога провел отличный сезон с «Сассуоло», 25 раз выходя на поле, он забил 8 голов и отдал 4 передачи, показав явный рост по сравнению с прошлым сезоном.

Рыночная стоимость Жереми составляет 16 миллионов евро, но «Ювентус» мог бы использовать кого-то из молодых игроков для обмена, чтобы сбить цену.

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