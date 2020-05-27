«Юнайтед» может использовать Алексиса для снижения цены на Санчо

Источник: AP 2020

Mundo Deportivo сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» может использовать Алексиса Санчеса для того, чтобы снизить цену на Джейдона Санчо, которого «дьяволы» хотят переманить из дортмундской «Боруссии».

Согласно изданию, после истечения арендного соглашения с «Интером», чилиец вернется в Манчестер, где руководство «Юнайтед» попробует включить его в сделку по Санчо.

«Боруссия» хочет за молодого англичанина 105 млн. евро, что выглядит нереально в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.