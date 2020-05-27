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20:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Юнайтед» может использовать Алексиса для снижения цены на Санчо

А что, неплохой ход?

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Источник: AP 2020

Mundo Deportivo сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» может использовать Алексиса Санчеса для того, чтобы снизить цену на Джейдона Санчо, которого «дьяволы» хотят переманить из дортмундской «Боруссии».

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Согласно изданию, после истечения арендного соглашения с «Интером», чилиец вернется в Манчестер, где руководство «Юнайтед» попробует включить его в сделку по Санчо.

«Боруссия» хочет за молодого англичанина 105 млн. евро, что выглядит нереально в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Также Санчес получает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, даже если руководство «МЮ» согласно тратить такую зарплату, то явно лучше это делать на Санчо, чем на Санчеса, результативность которого на «Олд Траффорд» стремилась к нулю.

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