«Юнайтед» может использовать Алексиса для снижения цены на Санчо
А что, неплохой ход?
А что, неплохой ход?
Mundo Deportivo сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» может использовать Алексиса Санчеса для того, чтобы снизить цену на Джейдона Санчо, которого «дьяволы» хотят переманить из дортмундской «Боруссии».
Согласно изданию, после истечения арендного соглашения с «Интером», чилиец вернется в Манчестер, где руководство «Юнайтед» попробует включить его в сделку по Санчо.
«Боруссия» хочет за молодого англичанина 105 млн. евро, что выглядит нереально в условиях кризиса
Также Санчес получает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, даже если руководство «МЮ» согласно тратить такую зарплату, то явно лучше это делать на Санчо, чем на Санчеса, результативность которого на «Олд Траффорд» стремилась к нулю.