Работа внутри нового «Бернабеу» несется в бешеном темпе

Источник: РИА "Новости"

Реконструкция стадиона мадридского «Реала» продолжается в бешеном темпе: так, снаружи сооружения в течение какого-то времени возводятся башни для поддержания новой раздвижной крыши. Изданию AS удалось поближе познакомиться и с тем, как продвигаются работы внутри стадиона, с помощью небольшого видеоролика, в котором видно, как производился демонтаж половины газона, а также посадочной зоны, выходящей на Пасео-де-ла-Кастельяна: трибуны были полностью убраны и теперь прикрыты навесом. Большая часть поля в настоящее время является временным местом остановки для прибывающих и покидающих стадион грузовиков и экскаваторов.

Все сиденья, знаменитые синие сиденья, будут сняты и заменены на более широкие и удобные, чтобы болельщики могли наслаждаться игрой с большим комфортом. На данный момент убраны все посадочные места по обе стороны поля, а также первые ряды сидений вокруг — в некоторых местах остались лишь бетонные террасы.

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Клуб также одобрил установку раздвижной конструкции, которая позволит менять газон между матчами или изменять покрытие поля, позволяя быстро и легко превратить «Бернабеу» в место для проведения других мероприятий, таких как концерты, конгрессы или даже выставки. Это даст клубу возможность использовать свой стадион для увеличения доходов, используя другие способы, помимо футбола. Раздвижное поле не является чем-то новым: у «Шальке» такая же конструкция на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, где Рауль провел два счастливых и успешных сезона в промежутке между 2010 и 2012 годами.

Работы действительно серьезно продвинулись всего за пару месяцев: проект реконструкции уже намного опережает график, и новый «Бернабеу» может быть готов к началу 2022 года — почти на год раньше первоначального срока. Свои домашние матчи в 2020 году «Реал Мадрид», скорее всего, будет проводить в Вальдебебас, и это поможет FCC — строительной фирме, отвечающей за реконструкцию нового стадиона — закончить создание ультрасовременного дома «Реал Мадрид» раньше срока.