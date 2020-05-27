Работа внутри нового «Бернабеу» несется в бешеном темпе
Круто!
Круто!
Реконструкция стадиона мадридского «Реала» продолжается в бешеном темпе: так, снаружи сооружения в течение
Все сиденья, знаменитые синие сиденья, будут сняты и заменены на более широкие и удобные, чтобы болельщики могли наслаждаться игрой с большим комфортом. На данный момент убраны все посадочные места по обе стороны поля, а также первые ряды сидений вокруг — в некоторых местах остались лишь бетонные террасы.
Клуб также одобрил установку раздвижной конструкции, которая позволит менять газон между матчами или изменять покрытие поля, позволяя быстро и легко превратить «Бернабеу» в место для проведения других мероприятий, таких как концерты, конгрессы или даже выставки. Это даст клубу возможность использовать свой стадион для увеличения доходов, используя другие способы, помимо футбола. Раздвижное поле не является
Работы действительно серьезно продвинулись всего за пару месяцев: проект реконструкции уже намного опережает график, и новый «Бернабеу» может быть готов к началу 2022 года — почти на год раньше первоначального срока. Свои домашние матчи в 2020 году «Реал Мадрид», скорее всего, будет проводить в Вальдебебас, и это поможет FCC — строительной фирме, отвечающей за реконструкцию нового стадиона — закончить создание ультрасовременного дома «Реал Мадрид» раньше срока.
Источник — realmadrid.ru