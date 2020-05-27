Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Герта
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
00
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист умер в 23 года

Английский защитник клуба Второй лиги Англии «Моркама» Кристиан Мбулу скончался. Об этом сообщает «Би Би Си».

Наверх

Футболисту было 23 года. О причинах смерти пока не сообщается. «Мы шокированы внезапной утратой», — сообщается в заявлении клуба.

Мбулу успел провести лишь три матча в составе «Моркама». Игрок присоединился к команде в январе. С октября 2019-го защитник выступал за «Кру Александра», приняв участие в семи матчах Второй лиги.

25 мая стало известно о смерти бывшего футболиста итальянской «Ромы» Джозефа Буассе. По данным СМИ, камерунец скончался в результате сердечного приступа.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ким Кардашьян раскрыла секрет своей идеальной фигуры
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
Драчев воюет с СБР: выгнал тренеров, но напоролся на импичмент
Чемпион мира решил покинуть «Сочи»
«Шюррле — нормальная сделка». Цорн — о трансферах «Спартака»
Чуть-чуть чемпион ОИ. Лыжник Черноусов отказался выступать за РФ
Названы самые тяжелые травмы в истории UFC
«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь