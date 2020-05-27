Футболист умер в 23 года
Английский защитник клуба Второй лиги Англии «Моркама» Кристиан Мбулу скончался. Об этом сообщает «Би Би Си».
Английский защитник клуба Второй лиги Англии «Моркама» Кристиан Мбулу скончался. Об этом сообщает «Би Би Си».
Футболисту было 23 года. О причинах смерти пока не сообщается. «Мы шокированы внезапной утратой», — сообщается в заявлении клуба.
Мбулу успел провести лишь три матча в составе «Моркама». Игрок присоединился к команде в январе. С октября 2019-го защитник выступал за «Кру Александра», приняв участие в семи матчах Второй лиги.
25 мая стало известно о смерти бывшего футболиста итальянской «Ромы» Джозефа Буассе. По данным СМИ, камерунец скончался в результате сердечного приступа.