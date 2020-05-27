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22:58 (мск), источник: Газета.Ру

Четыре теста на коронавирус в АПЛ дали положительный результат

Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте Лиги.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
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9709
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23.05
9434
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8946
26.05
8915
27.05
8338
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Скончалось3 968+161
14.05
93
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113
16.05
119
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5499
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11079
14.0527.05
Инфицировано5 647 961+97 562
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26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось353 011+4 709
14.05
5390
15.05
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Выздоровело2 325 227+55 347
14.05
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26.05
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54085
14.0527.05

Имена людей, чьи анализы показали положительный результат, не раскрываются, неизвестно также, футболисты это или сотрудники команд. Все четверо будут помещены на семидневный карантин.

Всего в АПЛ было проведено 1 008 тестов на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов.

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