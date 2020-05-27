Четыре теста на коронавирус в АПЛ дали положительный результат
Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской
Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской
Имена людей, чьи анализы показали положительный результат, не раскрываются, неизвестно также, футболисты это или сотрудники команд. Все четверо будут помещены на семидневный карантин.
Всего в АПЛ было проведено 1 008 тестов на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов.