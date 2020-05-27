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21:37 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» в меньшинстве сыграл вничью с «Гертой» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 27 мая. «Лейпциг» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Гертой» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.

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До этого матча «Лейпциг» в семи последних играх с «Гертой» побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.

В турнирной таблице немецкого первенства «Лейпциг» идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, «Герта» поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Кёльном» 1 июня, «Герта» 30 мая примет «Аугсбург».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 1:1
Герта
Футбол, Германия, Тур 2827.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнБруно Лаббадиа
Голы
Лукас Клостерманн(Кристофер Нкунку)24′
Марко Груич(Марвин Платтенхардт)9′
Патрик Шик(Конрад Лаймер)68′
Кшиштоф Пентек82′
Составы команд
1Петер Гулачи
22Руне Ярстейн
5Дайот Упамекано
2Петер Пекарик
42′
16Лукас Клостерманн
20Дедрик Боята
23Марсель Хальстенберг
45+4′63′
25Джордан Торунарига
57′
7Марсель Забитцер
15Марко Груич
14Тайлер Адамс
26Матеус Кунья
90+4′
27Конрад Лаймер
21Марвин Платтенхардт
11′
18Кристофер Нкунку
66′
17Максимилиан Миттельштедт
3Хосе Анхель Анхелиньо
3Пер Сильян Шельбред
78′
25Даниэль Ольмо
58′
23Арне Майер
17Адемола Лукман
6Владимир Дарида
71′
11Тимо Вернер
79′
16Явайро Дилросюн
4Вилли Орбан
19Ведад Ибишевич
78′
21Патрик Шик
79′
33Джессик Нганкам
19Ханнес Вольф
28Доди Лукебакио
71′
7Кшиштоф Пентек
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы20
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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