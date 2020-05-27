«Лейпциг» в меньшинстве сыграл вничью с «Гертой» в матче чемпионата Германии по футболу

Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d1d5c8a043682725650" data-vnd="8d1d5c8a043682725650" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d1d5c8a043682725650" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого матча «Лейпциг» в семи последних играх с «Гертой» побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.

В турнирной таблице немецкого первенства «Лейпциг» идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, «Герта» поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Кёльном» 1 июня, «Герта» 30 мая примет «Аугсбург».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.