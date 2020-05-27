«Лейпциг» в меньшинстве сыграл вничью с «Гертой» в матче чемпионата Германии по футболу

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Клостерман (24-я минута) и Патрик Шик (68), у гостей отличились Марко Груич (9) и Кшиштоф Пёнтек (82, с пенальти). На 63-й минуте матча защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг получил вторую желтую карточку и был удален.
До этого матча «Лейпциг» в семи последних играх с «Гертой» побеждал шесть раз. Это чаще, чем против любой другой команды.
В турнирной таблице немецкого первенства «Лейпциг» идет на третьем месте, набрав в 28 матчах 55 очков, «Герта» поднялась на десятую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Кёльном» 1 июня, «Герта» 30 мая примет «Аугсбург».
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.