«Шальке» проиграл «Фортуне» и потерпел третье поражение подряд в чемпионате Германии

Источник: AFP 2020

В составе победителей голы забили Роувен Хённингс (63-я минута) и Кенан Караман (68). У проигравших отличился Вестон Маккенни (53). «Шальке» потерпел третье поражение кряду и продлил серию без побед в чемпионате страны до десяти матчей. Последний раз клуб из Гельзенкирхена победил 17 января, обыграв дома «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (1:0).

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В другом матче дня «Хоффенхайм» со счетом 3:1 дома вдесятером победил «Кёльн», также завершавший матч без одного полевого игрока.

В составе хозяев голы забили Кристоф Баумгартнер (11 и 46) и бывший игрок российского ЦСКА Стивен Цубер (48), у гостей отличился Флориан Кайнц (60). Нападающий «Кёльна» Марк Ут во втором матче подряд не сумел реализовать пенальти.

«Шальке» опустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 28 матчах. «Фортуна» идет 16-й, имея в активе 27 очков в 28 встречах. Лидирует «Бавария» (64 очка), второе место занимает дортмундская «Боруссия» (57), третье — «Лейпциг» (55).

Также в среду «Аугсбург» дома сыграл вничью с «Падерборном» (0:0), а «Унион» в меньшинстве разошелся миром с «Майнцем» (1:1).

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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