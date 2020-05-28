«Лейпциг» совсем сдулся — снова потерял очки и может пролететь мимо Лиги чемпионов
Когда в соперниках не «Майнц» — все плохо.
Когда в соперниках не «Майнц» — все плохо.
Кажется, мы уже знаем, кто выиграет Бундеслигу. Тут без сюрпризов — коронавирус и рестарт сезона не изменили очевидного. В Германии сейчас нет команды сильнее «Баварии». Вчера у «Боруссии» был шанс остаться в гонке за золото, но Дортмунд дома проиграл главный матч сезона — 0:1. Киммих сочинил волшебный парашют, и «Бавария» выиграла на «Сигнал Идуна Парк».
Теперь команда Флика оторвалась от «Боруссии» на семь очков. Ну, а «Лейпциг», очевидно, в чемпионской гонке уже не участвует.
И это при том, что первый круг Бундеслиги
Это еще «Лейпцигу» очень повезло — со вторым голом. Патрик Шик, арендованный у «Ромы», пробил так себе, но кипер «Герты» Руне Ярстейн устроил цирковое шоу. Спойлер — в его финале будет гол.
Победу все равно не удержали — Матеус Кунья, перешедший в «Герту» как раз из «Лейпцига», заработал пенальти.
А вот «Лейпциг» удручает. Да, на выходных команда Нагельсманна вынесла «Майнц» — 5:0. Но это клиент «Лейпцига», и одна эффектная победа не отменяет ситуации — «быки» постоянно теряют очки. В последних пяти матчах «Лейпциг» выиграл лишь раз. Понятно, у «Майнца».
Хорошо для «Лейпцига», что «Боруссия» М и «Байер» потеряли очки — иначе «быки» могли опуститься на 5-е место. То есть, вылететь из зоны Лиги чемпионов. Пока «Лейпциг»
И Тимо Вернера. Его тоже важно сохранить. Уже несколько месяцев в СМИ уверяют, что трансфер Вернера в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу — вопрос почти решенный. Но сегодня появилась другая новость — «Ливерпуль» отказался от борьбы за Вернера, утверждает The Mirror. Мерсисайдцы не горят желанием платить за Тимо 60 миллионов евро, прописанные в качестве отступных. Важно понимать, что через год отступные в контракте 24-летнего форварда упадут до 40 млн.
|Юлиан Нагельсманн
|Бруно Лаббадиа
|Лукас Клостерманн(Кристофер Нкунку)
|24′
|Марко Груич(Марвин Платтенхардт)
|9′
|Патрик Шик(Конрад Лаймер)
|68′
|Кшиштоф Пентек
|82′
|1
|Петер Гулачи
|22
|Руне Ярстейн
|5
|Дайот Упамекано
|2
|Петер Пекарик
42′
|16
|Лукас Клостерманн
|20
|Дедрик Боята
|23
|Марсель Хальстенберг
45+4′63′
|25
|Джордан Торунарига
57′
|7
|Марсель Забитцер
|15
|Марко Груич
|14
|Тайлер Адамс
|26
|Матеус Кунья
90+4′
|27
|Конрад Лаймер
|21
|Марвин Платтенхардт
11′
|18
|Кристофер Нкунку
66′
|17
|Максимилиан Миттельштедт
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|3
|Пер Сильян Шельбред
78′
|25
|Даниэль Ольмо
58′
|23
|Арне Майер
|17
|Адемола Лукман
|6
|Владимир Дарида
71′
|11
|Тимо Вернер
79′
|16
|Явайро Дилросюн
|4
|Вилли Орбан
|19
|Ведад Ибишевич
78′
|21
|Патрик Шик
79′
|33
|Джессик Нганкам
|19
|Ханнес Вольф
|28
|Доди Лукебакио
71′
|7
|Кшиштоф Пентек
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бастиан Данкерт(Германия)