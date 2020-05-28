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00:03 (мск), источник: Sport24

«Лейпциг» совсем сдулся — снова потерял очки и может пролететь мимо Лиги чемпионов

Когда в соперниках не «Майнц» — все плохо.

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Источник: AP 2020

Кажется, мы уже знаем, кто выиграет Бундеслигу. Тут без сюрпризов — коронавирус и рестарт сезона не изменили очевидного. В Германии сейчас нет команды сильнее «Баварии». Вчера у «Боруссии» был шанс остаться в гонке за золото, но Дортмунд дома проиграл главный матч сезона — 0:1. Киммих сочинил волшебный парашют, и «Бавария» выиграла на «Сигнал Идуна Парк».

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Теперь команда Флика оторвалась от «Боруссии» на семь очков. Ну, а «Лейпциг», очевидно, в чемпионской гонке уже не участвует.

И это при том, что первый круг Бундеслиги вообще-то выиграли Вернер и Ко. «Лейпциг» на середине дистанции вез «Баварии» 4 очка. Но в последнее время «быки» совсем плохи. Притом это касается и матчей до карантина, и первых туров после. Сегодня «Лейпциг» снова потерял очки — 2:2 с «Гертой», которая решила никому не проигрывать.

Это еще «Лейпцигу» очень повезло — со вторым голом. Патрик Шик, арендованный у «Ромы», пробил так себе, но кипер «Герты» Руне Ярстейн устроил цирковое шоу. Спойлер — в его финале будет гол. Гол-катастрофа Ярстейна. Но «Лейпциг» не в обиде — так хозяева повели в счете.

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Победу все равно не удержали — Матеус Кунья, перешедший в «Герту» как раз из «Лейпцига», заработал пенальти. Экс-форвард «Милана» Кшиштоф Пентек его реализовал — вот вам и 2:2. «Герта» после рестарта и с новым тренером Бруно Лаббадией шикарна — 7 очков в 9 матчах, больше всего забитых голов в Бундеслиге.

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А вот «Лейпциг» удручает. Да, на выходных команда Нагельсманна вынесла «Майнц» — 5:0. Но это клиент «Лейпцига», и одна эффектная победа не отменяет ситуации — «быки» постоянно теряют очки. В последних пяти матчах «Лейпциг» выиграл лишь раз. Понятно, у «Майнца».

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Хорошо для «Лейпцига», что «Боруссия» М и «Байер» потеряли очки — иначе «быки» могли опуститься на 5-е место. То есть, вылететь из зоны Лиги чемпионов. Пока «Лейпциг» по-прежнему третий, но рубка за ЛЧ предстоит серьезная. Правда, РБ в теории может… выиграть нынешнюю Лигу чемпионов, если ее когда-нибудь возобновят. «Лейпциг» по-прежнему в турнире — в 1/8 немцы спокойно прихлопнули «Тоттенхэм». Но с такой игрой Вернер и товарищи вряд ли добьются чего-то в ЛЧ. Им бы в Бундеслиге сохранить третье место.

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И Тимо Вернера. Его тоже важно сохранить. Уже несколько месяцев в СМИ уверяют, что трансфер Вернера в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу — вопрос почти решенный. Но сегодня появилась другая новость — «Ливерпуль» отказался от борьбы за Вернера, утверждает The Mirror. Мерсисайдцы не горят желанием платить за Тимо 60 миллионов евро, прописанные в качестве отступных. Важно понимать, что через год отступные в контракте 24-летнего форварда упадут до 40 млн.

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РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 1:1
Герта
Футбол, Германия, Тур 2827.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнБруно Лаббадиа
Голы
Лукас Клостерманн(Кристофер Нкунку)24′
Марко Груич(Марвин Платтенхардт)9′
Патрик Шик(Конрад Лаймер)68′
Кшиштоф Пентек82′
Составы команд
1Петер Гулачи
22Руне Ярстейн
5Дайот Упамекано
2Петер Пекарик
42′
16Лукас Клостерманн
20Дедрик Боята
23Марсель Хальстенберг
45+4′63′
25Джордан Торунарига
57′
7Марсель Забитцер
15Марко Груич
14Тайлер Адамс
26Матеус Кунья
90+4′
27Конрад Лаймер
21Марвин Платтенхардт
11′
18Кристофер Нкунку
66′
17Максимилиан Миттельштедт
3Хосе Анхель Анхелиньо
3Пер Сильян Шельбред
78′
25Даниэль Ольмо
58′
23Арне Майер
17Адемола Лукман
6Владимир Дарида
71′
11Тимо Вернер
79′
16Явайро Дилросюн
4Вилли Орбан
19Ведад Ибишевич
78′
21Патрик Шик
79′
33Джессик Нганкам
19Ханнес Вольф
28Доди Лукебакио
71′
7Кшиштоф Пентек
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы20
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяБастиан Данкерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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