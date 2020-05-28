Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге

Источник: Reuters

По данным источника, празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Бавария» рискует впервые в истории не отпраздновать чемпионский титул Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка после 28 игр и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 7 очков.

Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.