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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Брешии»: Балотелли покинет команду, клуб разочарован в нем

Президент клуба «Брешиа» Массимо Челлино сообщил, что футболист сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончанию сезона, а также отметил, что клуб разочарован сделкой с ним.

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что Балотелли не вышел на тренировки с командой после того, как был возобновлен рабочий процесс, прерванный в связи с пандемией. По словам Челлино, контракт форварда аннулируется автоматически в случае вылета «Брешии» в серию В. Сейчас команда идет на последнем 20-м месте в таблице серии А, отставая на 9 очков от спасительной 17-й строчки.

«Он странный парень, он больше не думает о нас. Я воспринимаю это как данность. Его контракт аннулируется автоматически в случае вылета в серию В, так что, скорее всего, он станет свободным агентом, учитывая наше положение. Мы не подписывали Балотелли ради медиа-эффекта, мы действительно верили в то, что он внесет важный вклад в нашу игру. Мы разочарованы в нем», — приводит слова Челлино Football Italia со ссылкой на телеканал TeleLombardia.

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