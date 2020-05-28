«Иртыш» оказался на грани развала и досрочного снятия с чемпионата

Выплатить долг за пять месяцев требуют несколько игроков. Речь идет о зарплате в полном объеме. Хотя на период пандемии все: и игроки, и тренерский штаб «Иртыша», а также сотрудники центра — подписали документ о согласии на минимальные 42500.

«Мы принимаем решения, думаем, как выгрести, а тут как удар в спину. Игроки не хотят войти в эту ситуацию. Им без разницы, по чьей вине. Хотя в контракте четко прописано, что если ситуация форс-мажор и не зависит от работодателя, то они согласно действующему законодательству должны перейти на минимальную зарплату. Но они этого не хотят делать. Они сами уже вышли с инициативой расторгнуть договор, если мы не выплатим им по полному контракту в период пандемии», — говорит Марат Айдашев, руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

В случае невыплаты футболисты намерены в одностороннем порядке расторгнуть трудовые контракты и разъехаться. Требования выдвинули, в основном, ключевые игроки «Иртыша». А далее, скорее всего, последуют жалобы в палату по разрешению споров от местных игроков, в ФИФА от легионеров. Команда, по сути, на грани развала.

«Если семь человек уйдут, то у нас нет дозаявочного окна, ничего нет, как вы видите. Как будет играть команда? Кем будет играть? Там в числе этих человек еще и тренеры есть. Откровенно? То есть они сами себе усугубляют ситуацию. Они не заинтересованы в сохранении команды. Разбегаются кто куда. Мы на грани снятия с чемпионата», — сообщил Айдашев.

Напомним, большие финансовые нарушения выявила аудиторская проверка в конце марта. Сегодня один из самых титулованных клубов страны из-за неэффективного менеджмента находится в шаге от банкротства и вылета из элитного дивизиона чемпионата Казахстана.