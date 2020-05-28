Герой Кубка и чемпион КПЛ. Кто в 2020 году из казахстанцев способен проявить себя в атаке «Кайсара»

В предыдущие четыре сезона в «Кайсаре» лучшими бомбардирами в первой лиге и КПЛ становились иностранные футболисты. В 2016 году, после понижения в классе, самым результативным с 12 голами стал уроженец Молдовы и обладатель казахстанского гражданства Олег Хромцов.

После возвращения в премьер-лигу по итогам сезона 2017 года украинец Владимир Аржанов, забив пять мячей, записал себя в главные голеадоры команды. Следующий сезон стал бенефисом Матиаса Курьора. Футболист с гражданством Франции и Мартиники отличился семь раз.

В 2019 году «Кайсар» открыл премьер-лиге Тиграна Барсегяна. Игрок сборной Армении забил 12 мячей, став самым результативным в команде. Его игра была настолько впечатляющей, что в начале 2020 года армянский футболист оказался в лучшем клубе страны «Астане».

В нынешнем году, лидером атаки проявляет себя грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе. Два его гола стали победными для «волков» в стартовых турах КПЛ.

Выиграть конкуренцию у этого нападающего, который является главной ударной силой кызылординцев, казахстанским исполнителям, задействованным в полузащите, будет крайне трудно. Но обратиться к их атакующему потенциалу стоит.

Так, в первую очередь обращает на себя внимание Думан Нарзилдаев, которого в свое время среди казахстанских футболистов выделял Андрей Аршавин. Игрок несколько последних сезонов определяет игру команды в средней линии. Футболист не слишком результативен, но нацелен на атаку. Его гол в финале Кубка Казахстана-2019 стал украшением матча и принес «волкам» трофей.

Асхат Тагыберген, становившийся чемпионом в составе «Актобе» и «Астаны», является классическим опорным полузащитникам. Но в прошлом году с четырьмя голами он стал третьим в списке бомбардиров клуба и лучшим ассистентом, сделав десять голевых передач. В сезоне 2018 года хавбек, обладающий хорошим дальним ударом, забил пять мячей и также расположился на третьей позиции по данному показателю, став самым результативным в клубе среди казахстанцев. При этом Тагыберген сделал больше всех ассистов — четыре.

Нельзя не отметить Максима Федина, права на которого принадлежат «Тоболу». Футболист за прошедшие сезоны сменил ряд клубов в КПЛ и дорос до сборной Казахстана. Ярко проявляет себя в атаке. За несколько сезонов он забил десять голов, но его потенциал явно позволяет большее.

В средней линии можно выделить еще Магомеда Парагульгова, который в предыдущие сезоны играл в «Кайрате» и «Иртыше». Полезен при оборонительных действиях и может проявить себя в атаке. Его голевой бэкграунд не очень впечатляет — всего четыре мяча в премьер-лиге.

Напомним, «Кайсар» с шестью очками занимает третье место в премьер-лиге после «Астаны» и «Кайрата». При этом кызылординцы сыграли на один матч меньше.