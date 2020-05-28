Казахстанский клуб сделал предложение Джолчиеву и назвал зарплату

Ранее появилась информация, что талантливый игрок пока на добровольных началах занимается с детьми, при этом не растеряв своего таланта.

На эту новость откликнулся новый частный клуб SD Family, который был создан в марте этого года экс-футболистом «Ордабасы» и «Актобе» Дидар Сыдыкбек. Он заявился во вторую лигу.

«Команда SD Family примет с радостью экс-футболиста национальной сборной Казахстана Бауржана Джолчиева в свои ряды. Если, конечно, он согласится на зарплату 42500 тенге», — написал Сыдыбек в Instagram.