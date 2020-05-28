Казахстанский клуб сделал предложение Джолчиеву и назвал зарплату

Ранее появилась информация, что талантливый игрок пока на добровольных началах занимается с детьми, при этом не растеряв своего таланта.
На эту новость откликнулся новый частный клуб SD Family, который был создан в марте этого года экс-футболистом «Ордабасы» и «Актобе» Дидар Сыдыкбек. Он заявился во вторую лигу.
«Команда SD Family примет с радостью экс-футболиста национальной сборной Казахстана Бауржана Джолчиева в свои ряды. Если, конечно, он согласится на зарплату 42500 тенге», — написал Сыдыбек в Instagram.
Напомним, что последний матч Джолчиев провел за «Астану» 8 декабря 2015 года в гостевой игре против «Галатасарая» (1:1). После он пытался трудоустроиться в «Актобе», «Ордабасы» и «Иртыш». Он также выступал за «Тобол», «Атырау» и «Алма-Ату». В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.