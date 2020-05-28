«Реал» не получил ни одного предложения по Бэйлу. Игрок может остаться в клубе ещё на год

Как сообщает Marca, «сливочные» до сих пор не получили ни одного предложения по 30-летнему валлийцу. В клубе продолжают надеяться, что Гарет сможет вернуть себе былую форму и помочь партнёрам в борьбе за трофеи.



Интерес к Бэйлу проявляет «Ньюкасл Юнайтед», однако клуб ещё не связывался ни с «Реалом», ни с самим игроком. Во многом это связано с тем, что продажа «сорок» новым владельцам из Саудовской Аравии до сих пор не состоялась, а по информации СМИ, и вовсе находится под угрозой срыва.



В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.