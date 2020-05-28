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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Блэкберна» Беннетт заразился коронавирусом

Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что тест был проведен 25 мая. Первое тестирование 22 мая не показало наличия вируса. Спортсмен был помещен на изоляцию. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.

Все турниры в Англии были прерваны из-за пандемии коронавируса. Дата их возобновления пока не определена.

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