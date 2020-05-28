Капитан «Блэкберна» Беннетт заразился коронавирусом

Сообщается, что тест был проведен 25 мая. Первое тестирование 22 мая не показало наличия вируса. Спортсмен был помещен на изоляцию. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.