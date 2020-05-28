Капитан «Блэкберна» Беннетт заразился коронавирусом
Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус.
Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что тест был проведен 25 мая. Первое тестирование 22 мая не показало наличия вируса. Спортсмен был помещен на изоляцию. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.
Все турниры в Англии были прерваны