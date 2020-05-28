СМИ: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Сообщается, что такое решение было принято в ходе видеоконференции большинством клубов АПЛ. Сезон возобновится матчами «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд», 19 мая планируется провести встречу между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Лига продолжает проводить тесты на наличие коронавируса, всего проведено 1008 тестов и выявлено 12 случаев заражения среди игроков и персонала команд.

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