Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

«Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и “Ювентуса” могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим», — написал Бальцано.