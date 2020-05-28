«Дайте нам деньги, которые мы заработали». Футболисты и тренер «Иртыша» — о ситуации в клубе

Ранее Айдашев заявил, что несколько игроков требуют заплатить им полную зарплату за пять месяцев и угрожают уходом из клуба. По словам футболистов, они просят вернуть лишь положенное им за работу до введения режима чрезвычайного положения в Казахстане.

«Директора принесли нам бумагу о том, что вышел приказ президента. Дали нам чистый листок А4, на котором мы расписались что с указом президента уведомлены. Но с приказом клуба о сокращении и за изменения мы не согласны», — заявил защитник Григорий Сартаков.

«Ребята подписали уведомление президента, но не подписали приказ клуба, — отмечает хавбек сборной Туркменистана Руслан Мингазов. — Так как никто не был согласен, никто не понимал. Нужно было обговорить эту ситуацию. Мы говорим о 42500, а по сути, мы не получили за февраль и март, который мы половину полностью отработали. Почему мы говорим об этой форс-мажорной ситуации, дайте нам деньги, которые мы, например, заработали до этого».

«Когда игроки пошли и были согласны на время пандемии как-то договориться, то почему сейчас это не обговаривается? Почему говорят: бумаги подписаны. Пусть нам предоставят эти бумаги. Нас выставляют врагами, получается, в разных интервью, — говорит российский защитник Андрей Хрипков. — Пусть к нам придут. Мы сейчас просим о встрече. Мы просим о встрече с теми людьми, которые про нас это говорят. Давайте мы соберемся, и пусть нам это тоже скажут. Без проблем, мы хотим хоть с кем-то говорить. У нас спросите: мы знаем, кто у нас директор, нас знакомили?».

«Есть много вариантов, — предлагает Миланович. — Один вариант сказать: “Милан, ты остаешься здесь. Ты и игроки. У тебя будет зарплата не такая, а меньше”. Я могу сказать “Да” или “Нет”. Есть второй вариант: “Милан, ты не остаешься здесь, договоримся по компенсации”. Есть и третий вариант: “Милан, у нас нет денег, мы не даем денег, спасибо, до свидания”. Это все профессионально. Я могу понять. Но нельзя нас сделать виновниками развала клуба».