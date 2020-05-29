«Реал» — самый дорогой клуб Европы, МЮ — 2-й, «Барселона» — 3-я (KPMG)
Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.
Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.
«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.
Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342). Первые две позиции в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом.
На третье место вышла «Барселона» (3,193), которая обошла «Баварию» (2,878).
Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года.
Топ-11 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» — 3,478 миллиардов евро.
2. «Манчестер Юнайтед» — 3,342.
3. «Барселона» — 3,193.
4. «Бавария» — 2,878.
5. «Ливерпуль» — 2,658.
6. «Манчестер Сити» — 2,606.
7. «Челси» — 2,218.
8. «Тоттенхэм» — 2,067.
9. «ПСЖ» — 1,911.
10. «Арсенал» — 1,852.
11. «Ювентус» — 1,735.
Источник — KPMG Football Benchmark