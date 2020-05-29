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08:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» — самый дорогой клуб Европы, МЮ — 2-й, «Барселона» — 3-я (KPMG)

Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.

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«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.

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Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342). Первые две позиции в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

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На третье место вышла «Барселона» (3,193), которая обошла «Баварию» (2,878).

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года.

Топ-11 самых дорогих клубов Европы:

1. «Реал» — 3,478 миллиардов евро.

2. «Манчестер Юнайтед» — 3,342.

3. «Барселона» — 3,193.

4. «Бавария» — 2,878.

5. «Ливерпуль» — 2,658.

6. «Манчестер Сити» — 2,606.

7. «Челси» — 2,218.

8. «Тоттенхэм» — 2,067.

9. «ПСЖ» — 1,911.

10. «Арсенал» — 1,852.

11. «Ювентус» — 1,735.

Источник — KPMG Football Benchmark

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