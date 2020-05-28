Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
ТАСС, 28 мая. Первенство Италии по футболу, приостановленное
ТАСС, 28 мая. Первенство Италии по футболу, приостановленное
Решение было принято по итогам видеосовещания с главой Федерации итальянского футбола Даниэле Гравиной и главой серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) Паоло Дель Пино.
«Чемпионат возобновляется 20 июня. Я также надеюсь, что с 13 по 20 июня состоятся матчи Кубка Италии», — сказал министр.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта