Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Источник: AP 2020

Решение было принято по итогам видеосовещания с главой Федерации итальянского футбола Даниэле Гравиной и главой серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) Паоло Дель Пино.

«Чемпионат возобновляется 20 июня. Я также надеюсь, что с 13 по 20 июня состоятся матчи Кубка Италии», — сказал министр.