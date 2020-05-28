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21:20 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

ТАСС, 28 мая. Первенство Италии по футболу, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 20 июня. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, комментарий которого приводит Sky Sport.

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Источник: AP 2020

Решение было принято по итогам видеосовещания с главой Федерации итальянского футбола Даниэле Гравиной и главой серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) Паоло Дель Пино.

«Чемпионат возобновляется 20 июня. Я также надеюсь, что с 13 по 20 июня состоятся матчи Кубка Италии», — сказал министр.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за коронавируса. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский «Лацио» (62 очка в 26 матчах), третьим — миланский «Интер» (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.

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