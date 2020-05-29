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10:02 (мск), источник: Газета.Ру

Берлинский «Унион» навсегда отстранил своего игрока

Берлинский «Унион» отстранил своего игрока Себастьяна Польтера от тренировок.

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Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

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По официальной информации, 29-летний нападающий «не разделяет общих социальных ценностей и чувства солидарности, которые старается привить клуб».

Как заявляют немецкие СМИ, Польтер оказался единственным игроком, отказавшимся от понижения заработной платы вследствие пандемии коронавирусной инфекции.

Контракт немца истекает текущим летом, поэтому больше за «Унион» он не сыграет.

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