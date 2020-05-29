Берлинский «Унион» навсегда отстранил своего игрока
Берлинский «Унион» отстранил своего игрока Себастьяна Польтера от тренировок.
Берлинский «Унион» отстранил своего игрока Себастьяна Польтера от тренировок.
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По официальной информации, 29-летний нападающий «не разделяет общих социальных ценностей и чувства солидарности, которые старается привить клуб».
Как заявляют немецкие СМИ, Польтер оказался единственным игроком, отказавшимся от понижения заработной платы вследствие пандемии коронавирусной инфекции.
Контракт немца истекает текущим летом, поэтому больше за «Унион» он не сыграет.