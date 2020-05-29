9 фанатов «Спортинга» получили тюремные сроки за нападение на тренировочный центр клуба

При этом бывший президент клуба Бруну де Карвалью, который руководил «Спортингом» с 2013 по 2018 год, глава отдела по отношениям с болельщиками, а также глава группы ультрас были оправданы, так как обвинение не сумело доказать их причастность к нападению на тренировочный центр.



Напомним, что 15 мая 2018 года фанаты «Спортинга» ворвались в тренировочный центр клуба, напали на игроков и тренерский штаб команды, а также разграбили раздевалки. Обвинение пыталось доказать, что побуждением к подобным действиям стала критика в адрес игроков со стороны Де Карвалью.