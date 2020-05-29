«Мольде» разорвал контракт с защитником Форреном, укравшим деньги из общака игроков
Норвежский «Мольде» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Вегардом Форреном, сообщается на официальном сайте клуба.
Норвежский «Мольде» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Вегардом Форреном, сообщается на официальном сайте клуба.
Причиной этого решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общей кассы, сформированной из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Форрен был ответственным за эти деньги и всегда имел доступ к ним. Сам защитник признался, что страдает от пристрастия к азартным играм уже на протяжении 15 лет.
По информации норвежских СМИ, сумма, которую украл Форрен, составляет около 100 тыс. норвежских крон, или около € 9255.
Форрен выступал в составе «Мольде» с 2007 года в двумя перерывами, а также провёл 33 матча за национальную команду.