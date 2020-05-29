«Мольде» разорвал контракт с защитником Форреном, укравшим деньги из общака игроков

Причиной этого решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общей кассы, сформированной из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Форрен был ответственным за эти деньги и всегда имел доступ к ним. Сам защитник признался, что страдает от пристрастия к азартным играм уже на протяжении 15 лет.