Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Неман
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
30.05
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
30.05
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
30.05
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мольде» разорвал контракт с защитником Форреном, укравшим деньги из общака игроков

Норвежский «Мольде» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Вегардом Форреном, сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх
Источник: AP 2020

Причиной этого решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общей кассы, сформированной из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Форрен был ответственным за эти деньги и всегда имел доступ к ним. Сам защитник признался, что страдает от пристрастия к азартным играм уже на протяжении 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации норвежских СМИ, сумма, которую украл Форрен, составляет около 100 тыс. норвежских крон, или около € 9255.

Форрен выступал в составе «Мольде» с 2007 года в двумя перерывами, а также провёл 33 матча за национальную команду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мольде
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
Последние из могикан: призеры Евро-2008, продолжающие карьеру
УЕФА прокомментировал решение РПЛ проводить матчи со зрителями
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
В США предложили переименовать приз НХЛ в честь Овечкина
«Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
Уткин раскритиковал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь