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07:55 (мск), источник: Vesti.kz

Герой Украины и участник финала Лиги Европы. Как легионер «Тобола» стал незаменимым в КПЛ

Футболист сборной Грузии Джаба Канкава, отметившийся спасением жизни соперника во время игры и выступлением в финале Лиги Европы в составе украинского «Днепра», с 2018 года выступает в чемпионате Казахстана за «Тобол». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист стал незаменимым в одном из топовых клубов премьер-лиги.

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Пять лет назад, 27 мая 2015 года, Канкава в составе «Днепра» завершал впечатляющий для украинского клуба сезон матчем финала Лиги Европы против испанской «Севильи». Встреча в Варшаве получилась упорной, к концу первого тайма счет был 2:2, но испанский клуб склонил чашу весов в свою сторону во второй половине. Будущий игрок «Тобола» отметился желтой карточкой и был заменен на 85-й минуте.

Однако наиболее запоминающийся эпизод с участием грузинского игрока, который вне всяких сомнений вошел в историю футбола, произошел 30 марта 2014 года в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо», когда вратарь «Днепра» столкнулся с Олегом Гусевым. Последний, упав, проглотил язык и потерял сознание. Канкава спас украинцу жизнь, оказав первую помощь. Вскоре поступок грузина, который многие называли героическим, был отмечен Знаком Почета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В августе 2015 года Канкава, также поигравший в тбилисском «Динамо», владикавказской «Алании» и «Кривбассе», отправился во французский «Реймс», в составе которого выступал в Лиге 1, а затем вылетел во второй дивизион. Во Франции грузинский футболист провел в общей сложности во всех турнирах 49 матчей, после чего подписал трехлетний контракт с «Тоболом».

С казахстанским футболом грузинский полузащитник пересекался до этого, например, сыграв в четырех встречах между двумя сборными. В двух из них выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. С учетом Лиги наций-2018/19, где Канкава уже в статусе игрока «Тобола» играл против Казахстана, таких матчей набралось шесть.

В «Тоболе» Канкава начал выступление в сезоне-2018 года под руководством Владимира Никитенко, которого потом сменил поляк Марек Зуб. В 2019 году у костанайцев был новый тренер Владимир Газзаев, который, как и предшественники, всецело доверял своему игроку, известному своей цепкостью, выносливостью и неуступчивостью.

В этом сезоне грузинский футболист выступает под руководством четвертого наставника «Тобола» за последние два года — Григория Бабаяна. Всего, с учетом всех тренеров, руководивших костанайцами, в том числе и исполняющих обязанности, Канкава прошел через восемь специалистов и остался в обойме.

34-летний футболист за это время провел в премьер-лиге 59 матчей и забил три мяча. В 2018 году Канкава стал бронзовым призером чемпионата Казахстана, а в прошлом году он был признан лучшим игроком в своей стране. Его контракт истекает в декабре нынешнего года.

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