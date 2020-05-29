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08:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Жодино и Городее пройдут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси состоятся сегодня в Жодино и Городее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 18.00 жодинское «Торпедо-БелАЗ» начнет домашний поединок с футболистами «Смолевичей». В десятом туре жодинцы уступили в Гродно местному «Неману» (1:3), а их соперники на прошлой неделе не играли. «Смолевичи» пока не одержали ни одной победы, так же, как и бобруйская «Белшина».

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Во второй сегодняшней игре «Городея» в 20.00 примет гостей из «Немана». В десятом туре городейцы сыграли вничью в гостях у мозырской «Славии» (1:1).

Оба поединка телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

Еще две встречи пройдут 30 мая: «Белшина» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение после 10 туров: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ» — 21, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — по 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забивший 7 мячей.

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