В Жодино и Городее пройдут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В 18.00 жодинское «Торпедо-БелАЗ» начнет домашний поединок с футболистами «Смолевичей». В десятом туре жодинцы уступили в Гродно местному «Неману» (1:3), а их соперники на прошлой неделе не играли. «Смолевичи» пока не одержали ни одной победы, так же, как и бобруйская «Белшина».

Во второй сегодняшней игре «Городея» в 20.00 примет гостей из «Немана». В десятом туре городейцы сыграли вничью в гостях у мозырской «Славии» (1:1).

Оба поединка телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

Еще две встречи пройдут 30 мая: «Белшина» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение после 10 туров: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ» — 21, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — по 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.