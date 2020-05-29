Футбольный клуб лишили 12 очков за нарушение игроками социальной дистанции

Команда оштрафована на 75 тысяч евро, а также лишена 12 очков. Две недели назад ЛАСК провел тренировку в обычном формате без соблюдения специальных рекомендаций в связи с пандемией коронавируса. Клуб признал свою вину, провел тестирование всех игроков и сейчас планирует оспорить снятие очков.