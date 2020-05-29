Футбольный клуб лишили 12 очков за нарушение игроками социальной дистанции
Австрийский футбольный клуб ЛАСК подвергся санкциям за нарушение правил социального дистанцирования во время тренировки. Об этом сообщает Eurosport.com.
Австрийский футбольный клуб ЛАСК подвергся санкциям за нарушение правил социального дистанцирования во время тренировки. Об этом сообщает Eurosport.com.
Команда оштрафована на 75 тысяч евро, а также лишена 12 очков. Две недели назад ЛАСК провел тренировку в обычном формате без соблюдения специальных рекомендаций в связи с пандемией коронавируса. Клуб признал свою вину, провел тестирование всех игроков и сейчас планирует оспорить снятие очков.
После наложения санкций лидировавший в первенстве Австрии ЛАСК опустился на второе место в чемпионате и теперь отстает от «Зальцбурга» на три очка. Возобновление турнира, приостановленного
16 мая после паузы стартовала немецкая Бундеслига. Ряд других европейских первенств, включая чемпионаты Испании, Италии и Англии планируется начать в июне.