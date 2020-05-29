Матчем за Суперкубок Беларуси откроется сезон пляжного футбола

В борьбе за первый в сезоне трофей встретятся чемпион страны «Гроднооблспорт» и обладатель Кубка «Кировск-СДЮШОР». Для зрителей, которые соберутся на трибунах щучинского городского стадиона по пляжному футболу, стартовый поединок нового сезона прокомментирует известный белорусский тележурналист Владимир Новицкий. Матч за Суперкубок начнется в 18.30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5. Интернет».

Затем, 30 и 31 мая, в Щучине пройдут стартовые игры XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка, в нем примут участие «Брест», «Щучин», мозырский «М-Сити» и кобринское «Полесье».

В прошлом году золото во второй раз подряд завоевал «Гроднооблспорт», серебряным призером стал «Кировск-СДЮШОР», бронза досталась «Щучину».

Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов «Щучина» (8:0), «Полесья» (9:2) и «Бреста» (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира — 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.