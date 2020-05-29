Бывший голкипер «Барселоны» Вальдес возглавил клуб четвертого испанского дивизиона «Орта»

«Новым тренером со следующего сезона станет Виктор Вальдес. У него уже есть опыт работы с молодыми футболистами. Надеемся, что вместе с нашей командой он добьется успеха», — сказано в заявлении «Орты».

Вальдесу 38 лет, он завершил игровую карьеру летом 2017 года. Большую ее часть голкипер провел в составе «Барселоны», с которой по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза завоевывал трофеи Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов. Вместе со сборной Испании Вальдес становился победителем чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012). С 2019 года бывший голкипер работал тренером юношеской команды «Барселоны».