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10:31 (мск), источник: ТАСС

Бывший голкипер «Барселоны» Вальдес возглавил клуб четвертого испанского дивизиона «Орта»

ТАСС, 29 мая. Бывший вратарь испанского футбольного клуба «Барселона» Виктор Вальдес стал главным тренером «Орты», выступающей в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

«Новым тренером со следующего сезона станет Виктор Вальдес. У него уже есть опыт работы с молодыми футболистами. Надеемся, что вместе с нашей командой он добьется успеха», — сказано в заявлении «Орты».

Вальдесу 38 лет, он завершил игровую карьеру летом 2017 года. Большую ее часть голкипер провел в составе «Барселоны», с которой по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза завоевывал трофеи Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов. Вместе со сборной Испании Вальдес становился победителем чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012). С 2019 года бывший голкипер работал тренером юношеской команды «Барселоны».

«Орта» базируется в столице Каталонии. Клуб был основан в 1922 году. Его максимальным достижением является выступление в третьем дивизионе чемпионата Испании в период с 1952 по 1959 год.

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