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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб выкупил контракт конкурента казахстанца за место в составе

Краковская «Висла», за которую выступает футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, выкупил контракт 23-летнего сербского полузащитника Николы Кувельича у «Явора» (Иваница), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Кувельич был арендован у сербского клуба в январе. При этом «Висла» имела первоочередное право на его выкуп до 30 мая, чем и воспользовалась. О сумме сделки пока ничего не сообщается, однако соглашение с хавбеком оборонительного плана заключено на три года.

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За краковскую команду Кувельич сыграл всего три матча, в которых выходил на замену, проведя в общей сложности 50 минут игрового времени. Несмотря на это, главный тренер «Белой звезды» Артур Сковронек дал добро на его покупку, так как считает, что у игрока огромный потенциал для роста.

Чемпионат Польши возобновится матчами 27-го тура 30 мая. «Висла», занимающая с 31 баллом в активе 13 место из 16, на выезде сыграет с ФК «Пяст».

25-летний Жуков игроком «Вислы» стал в ноябре, подписав контракт до конца 2020 года. С того момента сыграл шесть матчей.

Ранее выступал за «Кайрат», забил пять мячей в 69 матчах в период 2017—2019 годов. В КПЛ также играл за «Астану», за рубежом — за бельгийский «Беерсхот», нидерландскую «Роду» и российский «Урал». Цвета сборной Казахстана уроженец Семипалатинска защищает с 2015 года.

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