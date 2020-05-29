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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Дорогой трансфер и тяжелая травма. Как после «Астаны» сложилась карьера не заигравшего в КПЛ легионера

Македонский футболист Агим Ибраими должен был усилить «Астану» в 2016 году, на него возлагались большие надежды, но в столичной команде продержался недолго. О том, как у него складывается карьера после Казахстана, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Сейчас ему 31 год. В столичный клуб перешел летом 2016-го, подписав контракт на 2,5 года. До этого он мощно смотрелся в «Мариборе», с которым в период 2011—2016 годов по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Словении, а также дважды брал Суперкубок страны. Словом, в «Астане» оказался на пике карьеры, став одним из самых дорогих игроков казахстанского чемпионата. Однако из-за травмы провел всего шесть матчей в премьер-лиге, плюс четыре игры в Лиге чемпионов, отметившись голом в ворота «Селтика», и еще одну встречу отыграл в Лиге Европы.

Матч 24-го тура с «Ордабасы» (2:0) стал последним для македонца в чемпионате Казахстана. Игрок получил тяжелую травму (вернее будет сказать, что его наглым образом «сломали»), после чего не смог выйти на прежний уровень.

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Как итог, в декабре 2016 года разочарованная «Астана» выставила его на трансфер. Однако полузащитник не нашел новой команды и не был включен в заявку столичного клуба на следующий сезон, а в мае 2017 года северяне расторгли с ним контракт.

В сентябре того же года Ибраими стал игроком словенского «Домжале». В новой команде номер не отбывал, в 36 играх забил шесть мячей, а в начале 2019-го вернулся в ФК «Шкендия», в котором и начинал карьеру. До пандемии коронавируса, из-за которой многие европейские чемпионаты были приостановлены, провел 36 матчей, в которых семь раз поразил ворота соперников.

Ибраими — один из ведущих игроков ФК «Шкендия», с которым у него действует контракт до лета 2022 года. Кроме того, входит в тройку самых дорогих игроков клуба с трансферной стоимостью 475 тысяч евро. Столько же стоят 29-летний албанский защитник Гледи Мици и 25-летний косоварский оборонец Ардин Даллку.

Правда, это слабое утешение для Ибраими, ведь прежде он оценивался в 1,75 миллиона евро, не говоря уже о том, что у него были амбициозные планы играть на высшем уровне. Увы, травмы помешали ему полностью раскрыть игровой потенциал, в том числе в Казахстане. Тем не менее стоит отдать ему должное за то, что не скатился до низших лиг. Как-никак «Шкендия» всего лишь второй клуб в его карьере после «Астаны», и в нем он имеет твердое место в основном составе.

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