Власти Швеции разрешили с середины июня вновь проводить спортивные соревнования

«С 14 июня вновь разрешено заниматься спортом без зрителей. Решение распространяется на все виды спорта, на всех уровнях, как для женщин, так и для мужчин, при условии, что они [соревнования] проводятся на открытом воздухе и в соответствии с ограничениями для публичных мероприятий», — отмечается в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

«Если ситуация изменится, мы всегда готовы принять новые решения», — пояснила при этом на пресс-конференции министр культуры, спорта и по вопросам демократии Аманда Линд. Решение правительства означает, что чемпионат по футболу среди мужчин может начаться 14 июня, среди женщин — 27 июня.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в свою очередь на пресс-конференции напомнил про запрет на собрания численностью более 50 человек. «Мы хотим призвать болельщиков продолжать не собираться в большие группы в спортивных барах, пабах или ресторанах и сохранять социальную дистанцию», — сказал он.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции, по последним данным, составило 35 727, умерли 4 266 человек. Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение, но детские сады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных ее регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.