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12:14 (мск), источник: ТАСС

Власти Швеции разрешили с середины июня вновь проводить спортивные соревнования

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Спортивные соревнования, ранее приостановленные из-за пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания, возобновляются в Швеции с 14 июня. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительственной канцелярии.

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«С 14 июня вновь разрешено заниматься спортом без зрителей. Решение распространяется на все виды спорта, на всех уровнях, как для женщин, так и для мужчин, при условии, что они [соревнования] проводятся на открытом воздухе и в соответствии с ограничениями для публичных мероприятий», — отмечается в сообщении.

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«Если ситуация изменится, мы всегда готовы принять новые решения», — пояснила при этом на пресс-конференции министр культуры, спорта и по вопросам демократии Аманда Линд. Решение правительства означает, что чемпионат по футболу среди мужчин может начаться 14 июня, среди женщин — 27 июня.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в свою очередь на пресс-конференции напомнил про запрет на собрания численностью более 50 человек. «Мы хотим призвать болельщиков продолжать не собираться в большие группы в спортивных барах, пабах или ресторанах и сохранять социальную дистанцию», — сказал он.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции, по последним данным, составило 35 727, умерли 4 266 человек. Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение, но детские сады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных ее регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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