Власти Швеции разрешили с середины июня вновь проводить спортивные соревнования
СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Спортивные соревнования, ранее приостановленные
СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Спортивные соревнования, ранее приостановленные
«С 14 июня вновь разрешено заниматься спортом без зрителей. Решение распространяется на все виды спорта, на всех уровнях, как для женщин, так и для мужчин, при условии, что они [соревнования] проводятся на открытом воздухе и в соответствии с ограничениями для публичных мероприятий», — отмечается в сообщении.
«Если ситуация изменится, мы всегда готовы принять новые решения», — пояснила при этом на
Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в свою очередь на
Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции, по последним данным, составило 35 727, умерли 4 266 человек. Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение, но детские сады, школы для начальных и средних классов