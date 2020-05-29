Российский игрок покинул «Кайсар» после понижения зарплаты

«Я же ведь играл в “Кайсаре”, практически всех знаю, спортивный директор клуба мой хороший друг. Ситуация в клубе? Насколько я знаю, они пытались со всеми футболистами договариваться о понижении зарплаты. Два игрока уже отказались принимать эти условия и покинули клуб. Это Иван Пешич и Алексей Шумских. Но это насколько мне известно, может быть, кто-то еще ушел», — сказал Мижигурскис.