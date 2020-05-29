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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Российский игрок покинул «Кайсар» после понижения зарплаты

Известный футбольный агент Валериюс Мижигурскис в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил об уходе из «Кайсара» очередного футболиста. Им стал российский защитник Алексей Шумских.

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«Я же ведь играл в “Кайсаре”, практически всех знаю, спортивный директор клуба мой хороший друг. Ситуация в клубе? Насколько я знаю, они пытались со всеми футболистами договариваться о понижении зарплаты. Два игрока уже отказались принимать эти условия и покинули клуб. Это Иван Пешич и Алексей Шумских. Но это насколько мне известно, может быть, кто-то еще ушел», — сказал Мижигурскис.

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Напомним, что ранее хорватский нападающий Иван Пешич сообщил о сокращении бюджета в «Кайсаре» и снижении зарплат футболистам.

По словам игрока, большинство легионеров и тренерский штаб не согласились пойти на условия руководства.

«Кайсар» является действующим обладателем Кубка Казахстана и участником квалификации Лиги Европы 2020/21.

В нынешнем сезоне клуб провел два матча в рамках КПЛ-2020, обыграв «Иртыш» и «Окжетпес».

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