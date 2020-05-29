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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил конкурс на должность директора

Новичок КПЛ ФК «Каспий» из Актау объявил конкурс на должность директора, сообщает KazFootball.kz.

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Отмечается, что эта позиция является вакантной. Исполняющий обязанности директора Ерлан Есимов в конце октября 2019 года сменил Виталия Юн. Есимов был пятым руководителем в актауском клубе с января 2018 года. Какими качествами и навыками должны обладать соискатели, не уточняется.

Напомним, сезон-2019 «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В КПЛ клуб успел провести до перерыва два матча, в котором не набрал ни одного очка, и пока располагается на предпоследнем 11 месте.

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