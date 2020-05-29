Клуб КПЛ объявил конкурс на должность директора
Новичок КПЛ ФК «Каспий» из Актау объявил конкурс на должность директора, сообщает KazFootball.kz.
Новичок КПЛ ФК «Каспий» из Актау объявил конкурс на должность директора, сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что эта позиция является вакантной. Исполняющий обязанности директора Ерлан Есимов в конце октября 2019 года сменил Виталия Юн. Есимов был пятым руководителем в актауском клубе с января 2018 года. Какими качествами и навыками должны обладать соискатели, не уточняется.
Напомним, сезон-2019 «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в