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22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Вошедший в историю КПЛ футболист помог новому клубу выиграть третий матч кряду

Бывший футболист «Кайрата» Хан Чжон Ву сыграл за южнокорейский клуб второй лиги «Сувон Сити», который в домашнем матче четвертого тура победил «Кеннам», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Как итог, «Сувон Сити» одержал третью победу подряд в чемпионате и поднялся с третьего места на второе, набрав девять очков.

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21-летний Ву вышел в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте. Экс-игрок «Кайрата» сыграл во всех четырех матчах нового сезона.

Как известно, полузащитник перешел в алматинский клуб в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1» и войдя в историю КПЛ как первый легионер из Южной Кореи. Однако в Казахстане не заиграл, проведя всего пять матчей. Зимой покинул состав «черно-желтых».

За «Сувон Сити» с нынешнего сезона выступает и другой экс-представитель КПЛ Данило Алмейда, проведший в прошлом сезоне за «Окжетпес» 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал два ассиста. В межсезонье кокшетауская команда предложила ему продлить контракт, но 29-летний бразильский нападающий предпочел уехать из чемпионата Казахстана. В матче против «Кеннама» он остался на скамейке запасных.

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