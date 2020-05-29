Вошедший в историю КПЛ футболист помог новому клубу выиграть третий матч кряду

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Как итог, «Сувон Сити» одержал третью победу подряд в чемпионате и поднялся с третьего места на второе, набрав девять очков.

21-летний Ву вышел в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте. Экс-игрок «Кайрата» сыграл во всех четырех матчах нового сезона.

Как известно, полузащитник перешел в алматинский клуб в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1» и войдя в историю КПЛ как первый легионер из Южной Кореи. Однако в Казахстане не заиграл, проведя всего пять матчей. Зимой покинул состав «черно-желтых».