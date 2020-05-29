Понтус Вернблум: Когда играю, до сих пор матерюсь по-русски
Бывший футболист ЦСКА стал гостем клубного
Бывший футболист ЦСКА стал гостем клубного
О ВЫХОДЕ ИЗ КАРАНТИНА
— Мы уже возобновили тренировки маленькими группами. Карантин длился восемь недель или около того. У меня дома есть беговая дорожка. Работал на ней и с весами. Общался с детьми. Смотрел фильмы и сериалы. Из последнего — «Бумажный дом» и «Озарк».
О ШЕСТИ ГОДАХ В ЦСКА (2012 — 2018)
— Это было прекрасное время. Здорово было оказаться в клубе, где царит такая семейная обстановка. На всех уровнях — с самого низа до верха. И команда у нас была очень сильная. Каждый год мы боролись за чемпионство (Вернблум трижды брал с ЦСКА золото. — прим. ред.).
О ДЕБЮТНОМ ГОЛЕ ЗА АРМЕЙЦЕВ
— Когда забиваешь «Реалу», как такое можно забыть? Это был большой вечер для меня. Перед игрой нервничал. Но в итоге и я, и вся команда сыграли на нашем максимуме.
О ПОСЛЕДНЕМ МАТЧЕ С «РЕАЛОМ» НЫНЕШНЕГО ЦСКА
— Смотрел, конечно. Был немного удивлен. Ребята победили 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» (в Лиге чемпионов-2018/19. — прим. ред.)! Они сыграли фантастически.
О РАСМУСЕ ЭЛЬМЕ
— Всем известно, что изначально меня приглашали, чтобы я убедил перейти в ЦСКА Эльма. Но, знаете, статус «второго номера» меня нисколько не смущал. Через шесть месяцев Расмус снова стал моим одноклубникам — как в «Алкмаре». А я все равно пробился в основу.
О СВОЕМ САМОМ ГРУБОМ ФОЛЕ
— Даже не знаю, какой назвать. Несколько грязных нарушений было. Например, когда я получил красную карточку в финале Кубка России. Очень плохой фол. Не знаю, что на меня нашло. Помутнение разума.
О ХОККЕЙНОМ ПРИЕМЕ НА ЯЯ ТУРЕ
— Ничего не оставалось. Наши игроки атаки опять потеряли мяч, «Ман Сити» убегал в контратаку. А Яя — огромный такой парень. Остановить его непросто.
О САМОМ ВАЖНОМ ГОЛЕ ЗА АРМЕЙЦЕВ
— Выберу мяч в ворота «Ростова». Не помню год, мы пробились тогда в Лигу чемпионов. Забил на последних минутах. Это было одно из последних касаний в игре. И в награду — второе место. Мы очень не хотели в Лигу Европы, ЦСКА ненавидел этот турнир.
О САМОМ ЖУТКОМ ПОЛЕ
— Каждый раз, когда надо было лететь в Пермь, я мечтал заработать дисквалификацию, чтобы не играть с «Амкаром». Поле там — просто ужас! В Самаре на старом стадионе тоже совершенно непотребный газон был. Леонид Слуцкий просил просто бить мяч далеко вперед,
О ГЛАВНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАРУБЕ
— Ничего не имею против Александра Гацкана, он отличный парень в жизни. Но на поле у нас шла настоящая война много лет. Мы ненавидели друг друга.
Помню нашу последнюю встречу: он уже знал, что я ухожу из ЦСКА. Оба посмеялись. Мы уважали друг друга, но спуску не давали.
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
— Когда играю, до сих пор иногда матерюсь
Григорьевская Юлия