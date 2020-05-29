СМИ: Диего Косте грозит полгода тюрьмы за уклонение от налогов

По данным газеты, Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму более €1 млн. Отмечается, что деньги могли быть связаны с продажей имиджевых прав в 2014 году. Ранее испанские СМИ сообщали, что, по мнению налоговых органов Испании, в 2014 году Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, которая была заключена перед его переходом в английский «Челси».