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15:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Диего Косте грозит полгода тюрьмы за уклонение от налогов

ТАСС, 29 мая. Испанская прокуратура требует полгода лишения свободы для нападающего футбольного клуба «Атлетико» Диего Косты по делу об уклонении от налогов. Об этом сообщает издание As.

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Источник: Reuters

Также прокуратура требует взыскать с футболиста штраф в размере €500 тыс.

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По данным газеты, Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму более €1 млн. Отмечается, что деньги могли быть связаны с продажей имиджевых прав в 2014 году. Ранее испанские СМИ сообщали, что, по мнению налоговых органов Испании, в 2014 году Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, которая была заключена перед его переходом в английский «Челси».

Коста вернулся в «Атлетико» из «Челси» в январе 2018 года. Ранее он также выступал за испанские «Вальядолид», «Сельту», «Альбасете», «Райо Вальекано» и португальскую «Брагу». В составе «Челси» он стал двукратным чемпионом Англии, выступая за «Атлетико», он выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также три раза — Суперкубок УЕФА.

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