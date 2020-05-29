Смертин попал в АПЛ из-за доброты Абрамовича: трансфер в «Торпедо» сорвался, миллиардер приютил его в «Челси»

Источник: РИА "Новости"

Смертин сменил на островах четыре команды, работал с Моуринью, ради него и «Челси» телеканал «Спорт» покупал права на Англию. Он даже последний матч провел в АПЛ, чуть не пробившись в Кубок УЕФА с «Фулхэмом» — топовое завершение карьеры.

Считается, что всего этого Алексей добился сам — качественной игрой и старанием. Но вокруг трансфера в «Челси» была еще и детективная история.

Смертин должен был перейти в «Торпедо», где играл бы с Ларссоном и Элбером. Сделка сорвалась, когда Алексей уже прошел медобследование.

До «Челси» полузащитник три сезона бегал за «Бордо» — переход из «Локо» был стандартным. Во Франции Смертин кайфовал от вина, звучания местного языка, играл в основе и каждый год боролся за путевку в Лигу чемпионов. Правда, иногда тосковал и думал о новой команде.

«Во Франции не устраивало одно: все слишком спокойно, — писал он в книге “Сибирский резидент”. — В “Бордо” отсутствие громких побед воспринималось без надрыва. Хотелось большего. Почувствовать запах настоящей охоты. Выиграть наконец что-то серьезное. Покинуть Францию мог еще в январе 2003-го. Главный тренер “Ньюкасла” Бобби Робсон был заинтересован в переходе, но клубы не сошлись в цене».

Спустя полгода громыхнуло сильнее «Ньюкасла»: Смертин перешел в «Челси», который за месяц до этого купил Роман Абрамович.

Но как именно произошел трансфер? Подробности Алексей не раскрыл даже в книге:

«После срыва трансфера в “Торпедо” понимал, что без работы не останусь: до закрытия трансферного окна еще две с лишним недели. [Бизнесмен, друг Романа Абрамовича и покупатель “Торпедо” Александр] Мамут сразу сказал, что несет передо мной ответственность и гарантирует контракт за границей на условиях не хуже тех, что были в “Бордо”. [Мой агент португалец Паулу] Барбоза обратился к другу, российскому предпринимателю, который был в хороших отношениях с Абрамовичем. Попросил переговорить о моей судьбе. Все замкнулось на Романе Аркадьевиче — как деловом партнере Мамута».

Абрамович и Мамут в 2016-м.

Что же было в реальности?

Летом 2003-го три знакомых бизнесмена Александр Мамут, Сулейман Керимов и Роман Абрамович покупали московское «Торпедо», чтобы сделать из него русский галактикос: партнерство с «Макдоналдсом», тренер — Эрикссон, Ван Гал или О’Лири, шоу перед матчами. В команду пришли бы Хенрик Ларссон, Сергей Игнашевич, Джованни Элбер и Дмитрий Сычев. Но первым и самым реальным трансфером был Смертин.

«В июле мой агент Паулу Барбоза рассказал, что в России создается суперклуб, — вспоминал Смертин. — Со статусным руководством и высокими задачами — как в России, так и в Лиге чемпионов. Речь шла о “Торпедо”. По слухам, основной трансферной целью “Торпедо” был Роналдо, которому предлагали баснословный контракт. Не хуже, чем получил в “Анжи” годы спустя Самюэль Это’О. Я отдавал себе отчет, что уровень российского чемпионата уступает французскому, но поучаствовать в таком проекте было интересно и престижно».

Источник: sports.ru

Из-за перебора полузащитников и нападающих и дефицита защитников позиции на поле условны.

Желание сменить обстановку было настолько сильным, что он вылетел в Москву прямо после матча первого тура Лиги 1 с «Монако». Встреча с будущим боссом Мамутом случилась в ресторане «Ваниль» на Остоженке: «Александр Леонидович заказал бутылку итальянского вина. Я немножко огорчился — хотелось что-нибудь привычное, из Бордо. Впрочем, итальянское оказалось чудесным. А Мамут произвел впечатление человека, который прекрасно разбирается не только в вине, но и в футболе. Сообщил, что мечтает приобрести “Торпедо”, потому что болеет за эту команду с 1968 года».

Ударив с Мамутом по рукам, на следующий день Смертин отправился на медобследование в «Лужники». Пока он крутил велотренажер, обвешанный датчиками, в 300 метрах от него группа переговорщиков толпилась в кабинете владельца «Торпедо» Владимира Алешина. Тот менял условия каждые пять минут: повышал цену на клуб, вспоминал о расходах на съемные квартиры для иностранцев, просил финальные 30 млн долларов налом, требовал финансовые гарантии. Последний пункт был нереальным: выдать банковские обещания при наличной сделке невозможно. Из «Лужников» переговорщики вышли ни с чем — сделка сорвалась, общаться с Алешиным снова никто не хотел.

Смертин узнал об этом почти сразу, как только закончилось обследование — он прошел его успешно: «Барбозе позвонил Герман Ткаченко. Ему в новом клубе отводили должность генерального директора. Был краток: “К сожалению, мы столкнулись с неразрешимыми проблемами”».

Проблемы — несерьезное поведение Алешина, который не понимал, что совершает сделку жизни. Об этом подробно написано в большом тексте о той несостоявшейся сделке.

Но вернемся к Смертину.

Из «Бордо» Смертин ушел бесплатно, но это скрыли от Абрамовича. Миллиардер перевел во Францию миллионы за игрока, который уже не принадлежал клубу.

В книге Алексей пишет, что «Бордо» просил за него 6,5 млн евро. В реальности все было не так: представители Алексея договорились о разрыве контракта с французами без компенсации. В Москву он переезжал как свободный агент.

Об этом рассказывал несостоявшийся менеджер того «Торпедо» Александр Вайнштейн: «Леша Смертин разорвал контракт с “Бордо” и вернулся в столицу». И, что удивительно, сам Смертин в 2019-м в интервью Sports.ru: «Я просто разорвал контракт с “Бордо”, уехал в Москву, но сделка по продаже клуба не состоялась».

Еще один нюанс, о котором футболист говорить не хочет: будущим владельцам «Торпедо» о разрыве контракта он не сообщил. Те, думая, что игрока нужно выкупать, перевели французам 3,5 млн фунтов. За игрока, который им уже не принадлежал, потому что ушел бесплатно.

Причина — окружение футболиста, которое хотело получить долю от несуществующего перехода и скрыло разрыв контракта от будущих боссов. «Мутная история, некрасивая. Не хочу комментировать, — говорил про это Герман Ткаченко. — Его окружение не рассказало всю правду. Но мы решили не обращать на это внимания и по отношению к Алексею поступили более чем корректно».

Алексей не объясняет, как после этого оказался в «Челси». Цитата из книги: «Вот так причудливая футбольная дорожка привела в “Челси”». Цитата из интервью: «Я был капитаном сборной, но при этом оказался без клуба. Так вышло, что Абрамович знал ситуацию, и на меня вышел “Челси”».

Моуринью позвал Смертина в «Челси», когда посмотрел два матча России на Евро-2004. В Лондоне полузащитник выиграл АПЛ, но через 15 лет попал в шорт-лист худших победителей.

Лондонцы в то лето провели массовую закупку: 13 игроков, 111,3 млн фунтов. Если учитывать бесполезную выплату в пользу «Бордо», Смертин получился самым дешевым (свободные агенты не в счет), но на его позицию взяли Клода Макелеле (в 5 раз дороже) из «Реала» и Верона (в 4 раза) из «МЮ». Все потому, что изначально «Челси» не собирался покупать россиянина. Повлияло мнение Абрамовича: он понимал, что вырвал игрока из крепкой европейской команды, и не хотел бросать без клуба. Предложил компромисс: контракт с «синими», но первый год — аренда. Пини Захави договорился с Харри Реднаппом, чтобы полузащитника взяли в «Портсмут». Сделку оформили за двое суток.

В «Портсмуте» Смертин провел нормальный сезон (26 матчей), но не входил в планы Моуринью, который сменил Раньери. По мнению игрока, все изменил Евро-2004: после матча с Португалией в группе ему позвонил Абрамович и предупредил о встрече с Моуринью. По дороге игрок вспоминал зимний разговор с миллиардером — тот звал его из аренды из-за травмы Верона, Смертин согласился, но из «Челси» так никто и не позвонил — на место аргентинца купили Скотта Паркера. Алексей шел в списке только вторым.

Летняя встреча посреди Евро прошла продуктивнее. Там, по словам Алексея, решал уже Жозе: «Видел оба матча сборной России, твоя игра произвела приятное впечатление. Рассчитываю на тебя в “Челси”. Не могу гарантировать, что будешь играть постоянно. Календарь насыщенный, четыре турнира — чемпионат, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги. В обойме 25 человек. Шанс получит каждый».

С «Челси» получилось красиво по наградам (АПЛ и Кубок лиги), но тяжело по игре — всего 16 матчей в чемпионате и 25 во всех турнирах (и только два раза по 90 минут). Спустя 15 лет Daily Star включил его в список худших футболистов, побеждавших в АПЛ. Алексей явно не тянул уровень и на следующий сезон ушел в новую аренду — в «Чарльтон». Как говорит, попросился в нее сам. Абрамович и Моуринью были не против оставить его в Лондоне.

Смертин честно признает, что не тянул уровень «Челси» и с каждым матчем боялся все сильнее. Раньше он винил Моуринью, сейчас — только себя.

«Время спустя понял, что помешало закрепиться в “Челси”. Страх, — признавался Смертин в книге. — Как человек, который всю жизнь трезво оценивал свои возможности, осознавал, что они не соответствуют масштабу команды. Не по Сеньке шапка. То, что я здесь, в окружении звезд мирового футбола, — ошибка, недоразумение. Случайно занял чье-то место. Я видел, что не дотягиваю до Макелеле с его изящной расчетливостью, феноменальным чувством игрового ритма, Лэмпарда, который подавлял активностью, лидерскими качествами. Нужен был замес ответственности и равнодушия, которые в правильных пропорциях оборачиваются не пофигизмом, а хладнокровием. На меня же чувство ответственности давило чем дальше, тем сильнее. Когда теряешь уверенность, это сразу бьет по атакующей игре. Пропадает креатив, боишься ошибиться. Отдаешь пас и прячешься, лишь бы не получить мяч обратно. Оборонительными действиями повода для упрека не давал, играл цепко, самоотверженно. Но для Моуринью и “Челси” этого недостаточно. Сначала я еще держался, а потом страх поглотил. Он не уходил, не лечился. Наоборот — разрастался, как опухоль. Сегодня могу спокойно говорить об этом. Тогда же, в 2005-м, стеснялся признаться самому себе. Искал причины в ком угодно, обижался на Моуринью. Не понимал, что дело-то не в нем. Во мне».

«Случайно» — самое точное слово, которое характеризует трансфер Смертина в «Челси». Ему повезло встретить Абрамовича, который не обозлился на окружение игрока и повел себя максимально честно. В этом за Алексея можно только порадоваться.