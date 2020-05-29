Смертин попал в АПЛ из-за доброты Абрамовича: трансфер в «Торпедо» сорвался, миллиардер приютил его в «Челси»
Еще Роман попал на деньги.
Еще Роман попал на деньги.
Смертин сменил на островах четыре команды, работал с Моуринью, ради него и «Челси» телеканал «Спорт» покупал права на Англию. Он даже последний матч провел в АПЛ, чуть не пробившись в Кубок УЕФА с «Фулхэмом» — топовое завершение карьеры.
Считается, что всего этого Алексей добился сам — качественной игрой и старанием. Но вокруг трансфера в «Челси» была еще и детективная история.
Смертин должен был перейти в «Торпедо», где играл бы с Ларссоном и Элбером. Сделка сорвалась, когда Алексей уже прошел медобследование.
До «Челси» полузащитник три сезона бегал за «Бордо» — переход из «Локо» был стандартным. Во Франции Смертин кайфовал от вина, звучания местного языка, играл в основе и каждый год боролся за путевку в Лигу чемпионов. Правда, иногда тосковал и думал о новой команде.
«Во Франции не устраивало одно: все слишком спокойно, — писал он в книге “Сибирский резидент”. — В “Бордо” отсутствие громких побед воспринималось без надрыва. Хотелось большего. Почувствовать запах настоящей охоты. Выиграть наконец
Спустя полгода громыхнуло сильнее «Ньюкасла»: Смертин перешел в «Челси», который за месяц до этого купил Роман Абрамович.
Но как именно произошел трансфер? Подробности Алексей не раскрыл даже в книге:
«После срыва трансфера в “Торпедо” понимал, что без работы не останусь: до закрытия трансферного окна еще две с лишним недели. [Бизнесмен, друг Романа Абрамовича и покупатель “Торпедо” Александр] Мамут сразу сказал, что несет передо мной ответственность и гарантирует контракт за границей на условиях не хуже тех, что были в “Бордо”. [Мой агент португалец Паулу] Барбоза обратился к другу, российскому предпринимателю, который был в хороших отношениях с Абрамовичем. Попросил переговорить о моей судьбе. Все замкнулось на Романе Аркадьевиче — как деловом партнере Мамута».
Абрамович и Мамут в 2016-м.
Что же было в реальности?
Летом 2003-го три знакомых бизнесмена Александр Мамут, Сулейман Керимов и Роман Абрамович покупали московское «Торпедо», чтобы сделать из него русский галактикос: партнерство с «Макдоналдсом», тренер — Эрикссон, Ван Гал или О’Лири, шоу перед матчами. В команду пришли бы Хенрик Ларссон, Сергей Игнашевич, Джованни Элбер и Дмитрий Сычев. Но первым и самым реальным трансфером был Смертин.
«В июле мой агент Паулу Барбоза рассказал, что в России создается суперклуб, — вспоминал Смертин. — Со статусным руководством и высокими задачами — как в России, так и в Лиге чемпионов. Речь шла о “Торпедо”. По слухам, основной трансферной целью “Торпедо” был Роналдо, которому предлагали баснословный контракт. Не хуже, чем получил в “Анжи” годы спустя Самюэль Это’О. Я отдавал себе отчет, что уровень российского чемпионата уступает французскому, но поучаствовать в таком проекте было интересно и престижно».
Желание сменить обстановку было настолько сильным, что он вылетел в Москву прямо после матча первого тура Лиги 1 с «Монако». Встреча с будущим боссом Мамутом случилась в ресторане «Ваниль» на Остоженке: «Александр Леонидович заказал бутылку итальянского вина. Я немножко огорчился — хотелось
Ударив с Мамутом по рукам, на следующий день Смертин отправился на медобследование в «Лужники». Пока он крутил велотренажер, обвешанный датчиками, в 300 метрах от него группа переговорщиков толпилась в кабинете владельца «Торпедо» Владимира Алешина. Тот менял условия каждые пять минут: повышал цену на клуб, вспоминал о расходах на съемные квартиры для иностранцев, просил финальные 30 млн долларов налом, требовал финансовые гарантии. Последний пункт был нереальным: выдать банковские обещания при наличной сделке невозможно. Из «Лужников» переговорщики вышли ни с чем — сделка сорвалась, общаться с Алешиным снова никто не хотел.
Смертин узнал об этом почти сразу, как только закончилось обследование — он прошел его успешно: «Барбозе позвонил Герман Ткаченко. Ему в новом клубе отводили должность генерального директора. Был краток: “К сожалению, мы столкнулись с неразрешимыми проблемами”».
Проблемы — несерьезное поведение Алешина, который не понимал, что совершает сделку жизни. Об этом подробно написано в большом тексте о той несостоявшейся сделке.
Но вернемся к Смертину.
Из «Бордо» Смертин ушел бесплатно, но это скрыли от Абрамовича. Миллиардер перевел во Францию миллионы за игрока, который уже не принадлежал клубу.
В книге Алексей пишет, что «Бордо» просил за него 6,5 млн евро. В реальности все было не так: представители Алексея договорились о разрыве контракта с французами без компенсации. В Москву он переезжал как свободный агент.
Об этом рассказывал несостоявшийся менеджер того «Торпедо» Александр Вайнштейн: «Леша Смертин разорвал контракт с “Бордо” и вернулся в столицу». И, что удивительно, сам Смертин в 2019-м в интервью Sports.ru: «Я просто разорвал контракт с “Бордо”, уехал в Москву, но сделка по продаже клуба не состоялась».
Еще один нюанс, о котором футболист говорить не хочет: будущим владельцам «Торпедо» о разрыве контракта он не сообщил. Те, думая, что игрока нужно выкупать, перевели французам 3,5 млн фунтов. За игрока, который им уже не принадлежал, потому что ушел бесплатно.
Причина — окружение футболиста, которое хотело получить долю от несуществующего перехода и скрыло разрыв контракта от будущих боссов. «Мутная история, некрасивая. Не хочу комментировать, — говорил про это Герман Ткаченко. — Его окружение не рассказало всю правду. Но мы решили не обращать на это внимания и по отношению к Алексею поступили более чем корректно».
Алексей не объясняет, как после этого оказался в «Челси». Цитата из книги: «Вот так причудливая футбольная дорожка привела в “Челси”». Цитата из интервью: «Я был капитаном сборной, но при этом оказался без клуба. Так вышло, что Абрамович знал ситуацию, и на меня вышел “Челси”».
Моуринью позвал Смертина в «Челси», когда посмотрел два матча России на Евро-2004. В Лондоне полузащитник выиграл АПЛ, но через 15 лет попал в
Лондонцы в то лето провели массовую закупку: 13 игроков, 111,3 млн фунтов. Если учитывать бесполезную выплату в пользу «Бордо», Смертин получился самым дешевым (свободные агенты не в счет), но на его позицию взяли Клода Макелеле (в 5 раз дороже) из «Реала» и Верона (в 4 раза) из «МЮ». Все потому, что изначально «Челси» не собирался покупать россиянина. Повлияло мнение Абрамовича: он понимал, что вырвал игрока из крепкой европейской команды, и не хотел бросать без клуба. Предложил компромисс: контракт с «синими», но первый год — аренда. Пини Захави договорился с Харри Реднаппом, чтобы полузащитника взяли в «Портсмут». Сделку оформили за двое суток.
В «Портсмуте» Смертин провел нормальный сезон (26 матчей), но не входил в планы Моуринью, который сменил Раньери. По мнению игрока, все изменил Евро-2004: после матча с Португалией в группе ему позвонил Абрамович и предупредил о встрече с Моуринью. По дороге игрок вспоминал зимний разговор с миллиардером — тот звал его из аренды
Летняя встреча посреди Евро прошла продуктивнее. Там, по словам Алексея, решал уже Жозе: «Видел оба матча сборной России, твоя игра произвела приятное впечатление. Рассчитываю на тебя в “Челси”. Не могу гарантировать, что будешь играть постоянно. Календарь насыщенный, четыре турнира — чемпионат, Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги. В обойме 25 человек. Шанс получит каждый».
С «Челси» получилось красиво по наградам (АПЛ и Кубок лиги), но тяжело по игре — всего 16 матчей в чемпионате и 25 во всех турнирах (и только два раза по 90 минут). Спустя 15 лет Daily Star включил его в список худших футболистов, побеждавших в АПЛ. Алексей явно не тянул уровень и на следующий сезон ушел в новую аренду — в «Чарльтон». Как говорит, попросился в нее сам. Абрамович и Моуринью были не против оставить его в Лондоне.
Смертин честно признает, что не тянул уровень «Челси» и с каждым матчем боялся все сильнее. Раньше он винил Моуринью, сейчас — только себя.
«Время спустя понял, что помешало закрепиться в “Челси”. Страх, — признавался Смертин в книге. — Как человек, который всю жизнь трезво оценивал свои возможности, осознавал, что они не соответствуют масштабу команды. Не по Сеньке шапка. То, что я здесь, в окружении звезд мирового футбола, — ошибка, недоразумение. Случайно занял
«Случайно» — самое точное слово, которое характеризует трансфер Смертина в «Челси». Ему повезло встретить Абрамовича, который не обозлился на окружение игрока и повел себя максимально честно. В этом за Алексея можно только порадоваться.
Александр Головин