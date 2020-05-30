Главный тренер «Лестера» Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом

«Я и моя жена переболели сразу после того, как сезон был приостановлен. Через неделю возникли проблемы, я не чувствовал запахов и не различал вкусов. У меня не было сил, то же самое произошло и с моей женой. Мы прошли тест, который показал положительный результат. Я с трудом мог ходить», — приводятся слова Роджерса на странице Би-би-си в Twitter.