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10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Лестера» Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Лестер» Брендан Роджерс сообщил, что был инфицирован коронавирусом.

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Источник: AFP 2020

«Я и моя жена переболели сразу после того, как сезон был приостановлен. Через неделю возникли проблемы, я не чувствовал запахов и не различал вкусов. У меня не было сил, то же самое произошло и с моей женой. Мы прошли тест, который показал положительный результат. Я с трудом мог ходить», — приводятся слова Роджерса на странице Би-би-си в Twitter.

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«Это напомнило мне подъем на вершину Килиманджаро — когда вы поднимаетесь, дышать становится все тяжелее. Я пытался совершить пробежку и просто не мог этого сделать. У меня была слабость, практически отсутствовал аппетит», — добавил он.

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В четверг английская премьер-лига объявила, что приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 возобновится 17 июня. Ранее клубы проголосовали за возобновление контактных тренировок.

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