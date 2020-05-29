Стала известна дата возобновления казахстанской премьер-лиги после коронавируса
Клубы казахстанской
Клубы казахстанской
В связи с тем, что времени еще достаточно, ряд команда решили предоставить футболистам и тренерам время на отдых. Так, «Астана» планирует возобновить тренировки 10 июня, а «Кайсар» и «Тобол» отпустили основные команды на
С 1 июня в Казахстане возобновится работа всех спортивных объектов — такое решение сегодня, 29 мая, приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса. Также возобновляется деятельность
Ранее ПФЛК объявила, что КПЛ может возобновиться с 15 июня или 1 июля с матчами без зрителей и специальным медицинским протоколом. Турнир приостановлен с 16 марта — клубы успели провести два полных тура.