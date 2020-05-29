«Сюрпризов будет много»: Мостовой — о возобновлении чемпионата Испании
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Возобновление чемпионата Испании принесёт много неожиданных результатов, считает
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Возобновление чемпионата Испании принесёт много неожиданных результатов, считает
Чемпионат Испании по футболу был прерван
«Первой начала Германия, поэтому все отталкиваются от опыта Бундеслиги. Германия взяла на себя огромную ответственность, слава богу, вроде у них получается. Испания так же начнёт, потихоньку. Интрига остатка сезона заключается в том, что все находятся в непонятном состоянии, поэтому, думаю, сюрпризов будет много. Возобновление чемпионата Германии это подтверждает», — сказал Мостовой РИА Новости по телефону.
За «Сельту» и «Валенсию» выступают россияне Федор Смолов и Денис Черышев соответственно. «Они такие же футболисты, как и все в лиге. Смолов вообще был в Москве и прошёл карантин, посмотрим, в какой форме он будет», — добавил собеседник агентства.
После 27 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал», идущий вторым, и на 11 баллов «Севилью», которая занимает третье место.