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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сюрпризов будет много»: Мостовой — о возобновлении чемпионата Испании

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Возобновление чемпионата Испании принесёт много неожиданных результатов, считает экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Испании по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. В пятницу стало известно, что турнир возобновится матчем между «Севильей» и «Бетисом».

«Первой начала Германия, поэтому все отталкиваются от опыта Бундеслиги. Германия взяла на себя огромную ответственность, слава богу, вроде у них получается. Испания так же начнёт, потихоньку. Интрига остатка сезона заключается в том, что все находятся в непонятном состоянии, поэтому, думаю, сюрпризов будет много. Возобновление чемпионата Германии это подтверждает», — сказал Мостовой РИА Новости по телефону.

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За «Сельту» и «Валенсию» выступают россияне Федор Смолов и Денис Черышев соответственно. «Они такие же футболисты, как и все в лиге. Смолов вообще был в Москве и прошёл карантин, посмотрим, в какой форме он будет», — добавил собеседник агентства.

После 27 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал», идущий вторым, и на 11 баллов «Севилью», которая занимает третье место.

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