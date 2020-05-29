«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над «Смолевичами» в матче чемпионата Беларуси

В первом из них жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем стадионе одержали волевую победу над «Смолевичами» со счетом 2:1. На 15-й минуте встречи Анатолий Макаров ударом из-за пределов штрафной площади вывел гостей вперед. Через 20 минут равновесие восстановил бразильский полузащитник торпедовцев Габриэль Рамос, замкнувший верховую передачу с правого фланга. После перерыва подопечные Юрия Пунтуса усилили натиск, и на 67-й минуте игры после их очередной атаки защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров срезал мяч в свои ворота.