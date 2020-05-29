«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над «Смолевичами» в матче чемпионата Беларуси
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем стадионе одержали волевую победу над «Смолевичами» со счетом 2:1. На 15-й минуте встречи Анатолий Макаров ударом
Еще две встречи пройдут 30 мая: «Белшина» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забивший семь мячей.
|Юрий Пунтус
|Александр Бразевич
|Габриэл Рамос
|34′
|Анатолий Макаров
|15′
|Эдуард Жевнеров
|67′
|92
|Алексей Козлов
|12
|Артем Гомелько
82′
|3
|Виталий Устинов
|3
|Иван Василенок
|16
|Дмитрий Алисейко
|5
|Эдуард Жевнеров
89′
|81
|Никита Степанов
|99
|Муталип Алибеков
85′
|88
|Дмитрий Яшин
|7
|Анатолий Макаров
|8
|Габриэл Рамос
|8
|Евгений Барсуков
|17
|Дмитрий Юсов
|22
|Алексей Бутаревич
|55
|Никита Капленко
|97
|Жан-Морель По
|6
|Кирилл Премудров
68′
|20
|Константин Котов
83′
|13
|Никита Николаевич
|11
|Дмитрий Щегрикович
|20
|Липе Велозу
75′
|24
|Алексей Вакулич
68′
|11
|Денис Левицкий
|77
|Алексей Турик
90′
|33
|Валерий Горбачик
62′
|9
|Владислав Мухамедов
25′71′
|90
|Дмитрий Антилевский
|49
|Александр Джигеро
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Стецурин(Беларусь)