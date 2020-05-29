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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над «Смолевичами» в матче чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем стадионе одержали волевую победу над «Смолевичами» со счетом 2:1. На 15-й минуте встречи Анатолий Макаров ударом из-за пределов штрафной площади вывел гостей вперед. Через 20 минут равновесие восстановил бразильский полузащитник торпедовцев Габриэль Рамос, замкнувший верховую передачу с правого фланга. После перерыва подопечные Юрия Пунтуса усилили натиск, и на 67-й минуте игры после их очередной атаки защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров срезал мяч в свои ворота.

Еще две встречи пройдут 30 мая: «Белшина» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забивший семь мячей.

Торпедо-БелАЗ
2:1
Первый тайм: 1:1
Смолевичи
Футбол, Беларусь, 11-й тур29.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Торпедо
Главные тренеры
Юрий ПунтусАлександр Бразевич
Голы
Габриэл Рамос34′
Анатолий Макаров15′
Эдуард Жевнеров67′
Составы команд
92Алексей Козлов
12Артем Гомелько
82′
3Виталий Устинов
3Иван Василенок
16Дмитрий Алисейко
5Эдуард Жевнеров
89′
81Никита Степанов
99Муталип Алибеков
85′
88Дмитрий Яшин
7Анатолий Макаров
8Габриэл Рамос
8Евгений Барсуков
17Дмитрий Юсов
22Алексей Бутаревич
55Никита Капленко
97Жан-Морель По
6Кирилл Премудров
68′
20Константин Котов
83′
13Никита Николаевич
11Дмитрий Щегрикович
20Липе Велозу
75′
24Алексей Вакулич
68′
11Денис Левицкий
77Алексей Турик
90′
33Валерий Горбачик
62′
9Владислав Мухамедов
25′71′
90Дмитрий Антилевский
49Александр Джигеро
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Стецурин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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