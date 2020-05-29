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29 мая, источник: Чемпионат.com

Месси, Суарес и Рамос приняли участие в съёмках нового клипа Иглесиаса

Футболисты «Барселоны» и мадридского «Реала» приняли участие в съёмках клипа на песню Fútbol y Rumba, которую исполнили Энрике Иглесиас и Anuel AA.

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Источник: AP 2020

В клипе снялись нападающие каталонского клуба Лионель Месси и Луис Суарес, а также защитник «сливочных» Серхио Рамос.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в испанской Примере был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона», в 27 матчах набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. На втором месте расположился мадридский «Реал» (56), на третьем — «Севилья» (47).

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