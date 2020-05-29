Месси, Суарес и Рамос приняли участие в съёмках нового клипа Иглесиаса

Источник: AP 2020

В клипе снялись нападающие каталонского клуба Лионель Месси и Луис Суарес, а также защитник «сливочных» Серхио Рамос.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в испанской Примере был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oUNMq7AiYKU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.