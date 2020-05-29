Месси, Суарес и Рамос приняли участие в съёмках нового клипа Иглесиаса
Футболисты «Барселоны» и мадридского «Реала» приняли участие в съёмках клипа на песню Fútbol y Rumba, которую исполнили Энрике Иглесиас и Anuel AA.
Футболисты «Барселоны» и мадридского «Реала» приняли участие в съёмках клипа на песню Fútbol y Rumba, которую исполнили Энрике Иглесиас и Anuel AA.
В клипе снялись нападающие каталонского клуба Лионель Месси и Луис Суарес, а также защитник «сливочных» Серхио Рамос.
Напомним,
«Барселона», в 27 матчах набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. На втором месте расположился мадридский «Реал» (56), на третьем — «Севилья» (47).