«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в первом матче после возобновления турнира

Источник: AP 2020

В матче 27-го тура клуб обыграл в гостях столичный «Рад» со счетом 5:0, встреча прошла без болельщиков. Чемпионат Сербии возобновился в пятницу после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Црвена Звезда» набрала 72 очка и за три тура до окончания первенства обеспечила себе титул. Клуб стал недосягаем в таблице для идущего вторым белградского «Партизана», в активе которого 58 очков после 26 матчей. Из-за пандемии отменен плей-офф чемпионата, первенство будет завершено по итогам 30 туров.

«Црвена Звезда» стала чемпионом третий раз кряду и 31-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории). С декабря клуб возглавляет воспитанник, бывший игрок итальянских «Лацио» и «Интера» Деян Станкович. За команду выступают игравшие в России Милан Родич («Зенит», «Волга», «Крылья Советов») и Бранко Йовичич («Амкар»).

Ровно 29 лет назад, 29 мая 1991 года, «Црвена Звезда» выиграла единственный в своей истории Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).