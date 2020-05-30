«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в первом матче после возобновления турнира
ТАСС, 29 мая. Белградский клуб «Црвена Звезда» досрочно стал чемпионом Сербии по футболу.
ТАСС, 29 мая. Белградский клуб «Црвена Звезда» досрочно стал чемпионом Сербии по футболу.
В матче 27-го тура клуб обыграл в гостях столичный «Рад» со счетом 5:0, встреча прошла без болельщиков. Чемпионат Сербии возобновился в пятницу после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Црвена Звезда» набрала 72 очка и за три тура до окончания первенства обеспечила себе титул. Клуб стал недосягаем в таблице для идущего вторым белградского «Партизана», в активе которого 58 очков после 26 матчей.
«Црвена Звезда» стала чемпионом третий раз кряду и 31-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории). С декабря клуб возглавляет воспитанник, бывший игрок итальянских «Лацио» и «Интера» Деян Станкович. За команду выступают игравшие в России Милан Родич («Зенит», «Волга», «Крылья Советов») и Бранко Йовичич («Амкар»).
Ровно 29 лет назад, 29 мая 1991 года, «Црвена Звезда» выиграла единственный в своей истории Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).
Помимо чемпионата Сербии, в пятницу было возобновлено первенство Польши. Из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии — 20 июня, Испании — 11 июня, чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируют возобновить 21 июня.